Valdemar recua após fala sobre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

"Algumas pessoas se deram ao trabalho de cortar e publicar um trecho que dá a entender que eu estava falando sobre a conversa deles", disse Costa Neto nas redes sociais - (crédito: Divulgação/Beto Barata/PL)

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, tentou conter nesta terça-feira (26/5) a repercussão de uma declaração dada à GloboNews sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Após a entrevista gerar desgaste político, Valdemar publicou um vídeo nas redes sociais alegando ter sido mal interpretado.



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Na gravação, o dirigente partidário afirmou que trechos da conversa teriam sido recortados de forma a sugerir que ele estava relatando uma conversa direta com Flávio sobre a tentativa de obtenção de recursos para o filme Dark Horse.

“Dei uma entrevista à GloboNews ontem (25), onde só me perguntaram sobre o Flávio e o Vorcaro. Acontece que algumas pessoas se deram ao trabalho de cortar e publicar um trecho que dá a entender que eu estava falando sobre a conversa deles. Daí, eu fui assistir o que eu tinha dito e ficou um pouco confuso mesmo. Só que, na mesma entrevista, isso foi esclarecido e eu afirmei que nunca falei com Flávio sobre esse assunto”, declarou.

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Na entrevista exibida na segunda-feira, Valdemar afirmou que Flávio Bolsonaro teria procurado Daniel Vorcaro para tentar receber o restante do valor prometido para financiar a produção cinematográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O Vorcaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro (…Flávio) Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro”, disse o dirigente do PL à emissora.

A fala ocorreu dias após Flávio admitir ter visitado Vorcaro em 2025, pouco antes da primeira prisão do banqueiro na Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo o já liquidado Banco Master.

Contradição com Flávio

Em coletiva após reunião do partido no dia 19, o senador afirmou que buscava apenas uma definição sobre pagamentos pendentes relacionados ao longa-metragem. Segundo ele, a produção enfrentava risco de paralisação devido à interrupção dos repasses financeiros.

“Como as pessoas envolvidas nesse filme não estavam tendo retorno, eu fui cobrar ele para ter alguma posição”, afirmou o parlamentar. Flávio também disse que, após a prisão de Vorcaro, a equipe percebeu que a situação do empresário era “mais grave” do que imaginavam.

A polêmica ganhou força depois que o portal Intercept Brasil divulgou mensagens atribuídas a Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. De acordo com o conteúdo publicado, o senador teria tratado da captação de cerca de R$ 134 milhões para viabilizar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.