Flávio diz a Trump que Lula fez "lobby para traficantes" nos EUA

Expectativa para encontro movimentou o mundo político do país nesta terça-feira (26/5) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira (26/5), após reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria ido ao país para fazer “lobby para traficantes”. Segundo o senador, ele pediu diretamente ao norte-americano que os EUA classifiquem o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras.

“Enquanto Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim pedir apoio no combate ao crime organizado”, declarou.

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Durante a coletiva em Washington, Flávio afirmou que sua visita teve como objetivo apresentar uma alternativa política ao atual governo brasileiro e reforçar uma agenda voltada ao combate ao crime organizado e ao estreitamento de relações com países que, segundo ele, compartilham valores democráticos e de desenvolvimento.

Flávio também afirmou que o encontro representou um gesto de reconhecimento internacional à sua pré-candidatura. Segundo ele, Trump perguntou sobre a situação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o presenteou com uma “challenge coin”, moeda tradicionalmente oferecida como símbolo de respeito e reconhecimento nos Estados Unidos.

Ao encerrar, o senador disse que um eventual governo seu buscaria fortalecer parcerias estratégicas com os EUA, Israel e países europeus, com foco em segurança, tecnologia e geração de investimentos.

