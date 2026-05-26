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CLÃ BOLSONARO

Flávio diz a Trump que Lula fez "lobby para traficantes" nos EUA

Após reunião na Casa Branca, senador diz ter pedido que PCC e CV sejam classificados pelos EUA como organizações terroristas

Expectativa para encontro movimentou o mundo político do país nesta terça-feira (26/5) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Expectativa para encontro movimentou o mundo político do país nesta terça-feira (26/5) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira (26/5), após reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria ido ao país para fazer “lobby para traficantes”. Segundo o senador, ele pediu diretamente ao norte-americano que os EUA classifiquem o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras.

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“Enquanto Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim pedir apoio no combate ao crime organizado”, declarou.

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Durante a coletiva em Washington, Flávio afirmou que sua visita teve como objetivo apresentar uma alternativa política ao atual governo brasileiro e reforçar uma agenda voltada ao combate ao crime organizado e ao estreitamento de relações com países que, segundo ele, compartilham valores democráticos e de desenvolvimento.

Flávio também afirmou que o encontro representou um gesto de reconhecimento internacional à sua pré-candidatura. Segundo ele, Trump perguntou sobre a situação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o presenteou com uma “challenge coin”, moeda tradicionalmente oferecida como símbolo de respeito e reconhecimento nos Estados Unidos.

Ao encerrar, o senador disse que um eventual governo seu buscaria fortalecer parcerias estratégicas com os EUA, Israel e países europeus, com foco em segurança, tecnologia e geração de investimentos.

 

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 26/05/2026 20:11 / atualizado em 26/05/2026 20:13
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