Lula celebra recorde do IDHM brasileiro: "Estamos no caminho certo"

Lula pondera que, embora o Pnud tenha registrado crescimento no IDHM brasileiro, o país ainda tem "um longo caminho pela frente" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou o fato de o Brasil ter alcançado o índice de “muito alto desenvolvimento humano” nesta terça-feira (26/5), segundo documento publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

Na avaliação do presidente e candidato à reeleição pelo PT, o dado de que o Brasil atingiu a pontuação de 0,805 no índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) mostra que o país está no "caminho certo".

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"Pela primeira vez na história, o Brasil alcança o patamar mais elevado do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM). O IDHM avalia o bem-estar de uma população numa escala que varia de 0 a 1. Um país é classificado no patamar de Muito Alto Desenvolvimento Humano quando seu índice atinge ou supera 0,800. E foi esta a barreira que ultrapassamos. Chegamos a 0,805 em 2024", destacou Lula, em publicação nas redes sociais.

Pela primeira vez na história, o Brasil alcança o patamar mais elevado do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM). O IDHM avalia o bem-estar de uma população numa escala que varia de 0 a 1. Um país é classificado no patamar de Muito Alto Desenvolvimento Humano quando seu índice… pic.twitter.com/ZtudC3sWdp — Lula (@LulaOficial) May 26, 2026

Brasil tem "longo caminho pela frente"

No post, ele pondera que, embora o Pnud tenha registrado crescimento no IDHM brasileiro, o país ainda tem "um longo caminho pela frente", e que os resultados refletem políticas adotadas por seu governo.

"Não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas, com impacto direto nos indicadores de educação, longevidade e renda mapeados pelo IDHM. O maior destaque no período foi a educação, que saltou de 0,679 para 0,798 desde 2012", pontuou.

"Outro avanço significativo veio na redução da desigualdade racial: o IDHM da população negra cresceu 10,3% entre 2012 e 2024, quase o dobro do da população branca (5,5%), que partia de patamar mais alto", acrescentou o presidente, citando aumentos nos níveis de desenvolvimento regional, sobretudo entre as regiões Norte e Nordeste.