"Falta pouco tempo" para confirmar petróleo na Margem Equatorial, diz Lula

"Nós temos muita responsabilidade de extrair petróleo lá, mas temos uma vantagem, que é a expertise da Petrobras", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estimou, nesta quarta-feira (27/5), que “falta pouco tempo” para que a Petrobras confirme se de fato há o petróleo esperado na Margem Equatorial brasileira, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. As falas do presidente ocorreram em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amazonas.



“Todos os estudos estão feitos, tudo está aprovado. Nós temos muita responsabilidade de extrair petróleo lá, mas temos uma vantagem, que é a expertise da Petrobras. A Petrobras é a melhor empresa do mundo para fazer prospecção em águas profundas”, declarou.

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De acordo com o presidente, visando o desenvolvimento do Norte do país, a estatal também irá prospectar em locais “abandonados”, inclusive, mapeando a quantidade de minerais críticos e terras raras no Brasil.

Mais cedo, Lula anunciou o investimento de R$ 2,8 bilhões da Petrobras até 2030. Do total de recursos, R$ 2,5 bilhões serão destinados à ampliação da produção de gás natural no Polo Urucu, em Coari, responsável por 65% da demanda de energia elétrica de Manaus e outros cinco municípios do estado, e por uma média de 80 mil botijões de gás de cozinha por dia, abastecendo os estados do Norte e Nordeste.

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Energia limpa



Apesar da busca pelo petróleo, Lula comentou que nenhum país é capaz de competir com o Brasil quando o assunto é transição energética.

“Inclusive, muitos países importantes que querem data center sabem que onde tem energia que ele pode ter barata é no Brasil. Se ele quiser vir para cá para fazer seu data center, ele pode vir, mas tem que saber que a energia ele tem que fazer", comentou o chefe do Executivo.

“O Brasil tem um potencial invejável. É por isso que os chineses já estão fazendo um (data center) lá no Ceará, em Fortaleza. Por isso que tem empresa americana e indiana querendo vir para cá. E nós vamos fazer com que o Brasil se transforme em uma opção invejável para investimentos estrangeiros aqui”, disse ainda.

Com a forte dependência do diesel para geradores de energia elétrica no interior da região amazônica, o presidente pontuou que anunciará, nesta tarde, o retorno do programa Luz para Todos.

“Nós queremos chegar a 100% do povo com energia, e nós também queremos chegar com energia renovável. Nós também não queremos chegar com termelétrica a diesel. Queremos encontrar soluções, porque não é correto a gente prometer ao mundo que a gente vai descarbonizar o Brasil e ficar incentivando termelétrica a óleo diesel”, antecipou ele, listando o potencial brasileiro na produção de energia eólica, solar e hidrogênio verde.