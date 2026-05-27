Lula lidera corrida eleitoral contra Flávio Bolsonaro, aponta Indexa

Entre os eleitores de Lula, 83% afirmam que pretendem manter o voto até a eleição. No caso de Flávio Bolsonaro, 74% dizem já ter uma decisão definitiva - (crédito: Fotos; Divulgação)

A nova pesquisa da Indexa sobre a corrida presidencial de 2026 mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança dos principais cenários eleitorais. No principal cenário estimulado, Lula registra 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL-SP) soma 30%. Em uma projeção de segundo turno entre os dois, a diferença diminui: o presidente teria 46%, contra 41% do senador.

Os números também revelam um eleitorado mais consolidado e com baixa disposição para mudança. Entre os eleitores de Lula, 83% afirmam que pretendem manter o voto até a eleição. No caso de Flávio Bolsonaro, 74% dizem já ter uma decisão definitiva, o que garante ao senador uma base considerada sólida dentro do eleitorado conservador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A pesquisa ainda avaliou os efeitos políticos do caso envolvendo áudios atribuídos a Flávio Bolsonaro e ao banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o levantamento, 78% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do episódio, enquanto 48% disseram acreditar existir algum tipo de relação entre os dois.

Mesmo assim, a repercussão ainda não teria sido suficiente para inviabilizar a candidatura do senador. O estudo mostra que 40% defendem que Flávio mantenha a disputa presidencial, enquanto 38% avaliam que ele deveria desistir.

A Indexa também simulou um cenário alternativo com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) representando o campo conservador. Nesse quadro, Lula aparece com 40% no primeiro turno, enquanto Michelle registra 25%. Em um eventual segundo turno, o presidente teria 48%, contra 40% da ex-primeira-dama.

O levantamento mostra ainda que a divisão regional continua sendo um dos principais fatores da disputa eleitoral. Lula mantém vantagem no Nordeste e no Sudeste, enquanto Flávio Bolsonaro lidera no Sul e no Centro-Oeste, repetindo o padrão observado nas últimas eleições presidenciais.

Outro dado apontado pela pesquisa é a dificuldade de crescimento de candidaturas fora da polarização entre lulismo e bolsonarismo. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece com índices entre 5% e 7%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) oscila entre 3% e 5%.

Nos cenários sem Lula na disputa, candidatos ligados ao atual governo aparecem atrás de Flávio Bolsonaro. Em uma simulação com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o senador do PL registra 32%, contra 21% do aliado do governo. Já em um cenário com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, Flávio soma 30%, enquanto Haddad aparece com 23%.

Leia também: Datafolha: Lula e Flávio empatavam antes de áudios que ligam senador a Vorcaro

As projeções de segundo turno sem Lula seguem a mesma tendência. Contra Alckmin, Flávio Bolsonaro marca 40%, ante 35% do vice-presidente. Já em uma disputa com Haddad, o senador aparece com 40%, enquanto o ministro registra 36%.

A Indexa Pesquisas divulgou a primeira rodada de sua pesquisa quantitativa nacional por telefone, realizada entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02154/2026, a pesquisa ouviu 2 mil eleitores em entrevistas individuais por telefone. Segundo o instituto, a amostra foi distribuída proporcionalmente ao número de eleitores nos estratos definidos para o estudo.