Perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas é paralisada após vazamento

Derramamento do líquido ocorreu em algumas tubulação que ligavam um poço ao um navio

Em nota ao Correio, a Petrobras informou que paralisou a perfuração na Foz do Amazonas após identificar o vazamento de um fluído conhecido como "lama" - (crédito: Divulgação)

A Petrobras paralisou nesse domingo (4/1) a perfuração no Foz do Amazonas (região litorânea entre a costa do Amapá Pará, onde o Rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico) após identificar um vazamento em tubulações de apoio que ligam o navio-sonda ao poço Morpho — ou poço pioneiro. O local de perfuração fica na região conhecida como Margem Equatorial, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.

Em nota ao Correio, a estatal informou que ao ser identificado, o vazamento foi contido e isolado, interrompendo as operações para que as tubulações sejam levadas à superfície para serem avaliadas e reparadas. O líquido vazado é conhecido como “lama” e é utilizado para resfriar a broca, remover fragmentos de rocha e controlar a pressão do poço, sendo a base de água, contendo aditivos de baixa toxicidade.

A autorização para explorar a região da Foz do Amazonas foi concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) em outubro de 2025. O governo federal estima que a área teria reservas de onde seria possível explorar 1,1 milhão de barris de petróleo diariamente, fazendo com que o local seja visto como um “novo pré-sal”.

Confira a nota na íntegra emitida pela Petrobras:

"A Petrobras informa que, neste domingo (04/01), foi identificada perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração do poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá.

A perda do fluido de perfuração foi imediatamente contida e isolada. As linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo.

Não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. A ocorrência também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração.

A Petrobras adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes. O fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável, portanto não há dano ao meio ambiente ou às pessoas".

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 06/01/2026 17:23 / atualizado em 06/01/2026 17:29
