Perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas é paralisada após vazamento

Em nota ao Correio, a Petrobras informou que paralisou a perfuração na Foz do Amazonas após identificar o vazamento de um fluído conhecido como "lama" - (crédito: Divulgação)

A Petrobras paralisou nesse domingo (4/1) a perfuração no Foz do Amazonas (região litorânea entre a costa do Amapá Pará, onde o Rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico) após identificar um vazamento em tubulações de apoio que ligam o navio-sonda ao poço Morpho — ou poço pioneiro. O local de perfuração fica na região conhecida como Margem Equatorial, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Pai é preso por fabricar drogas na frente dos filhos na Grande BH

Em nota ao Correio, a estatal informou que ao ser identificado, o vazamento foi contido e isolado, interrompendo as operações para que as tubulações sejam levadas à superfície para serem avaliadas e reparadas. O líquido vazado é conhecido como “lama” e é utilizado para resfriar a broca, remover fragmentos de rocha e controlar a pressão do poço, sendo a base de água, contendo aditivos de baixa toxicidade.

A autorização para explorar a região da Foz do Amazonas foi concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) em outubro de 2025. O governo federal estima que a área teria reservas de onde seria possível explorar 1,1 milhão de barris de petróleo diariamente, fazendo com que o local seja visto como um “novo pré-sal”.

Leia também: Grupo de quatro amigos ilhado na Serra do Cipó é resgatado

Confira a nota na íntegra emitida pela Petrobras:

"A Petrobras informa que, neste domingo (04/01), foi identificada perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração do poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá.

A perda do fluido de perfuração foi imediatamente contida e isolada. As linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo.

Não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. A ocorrência também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração.

A Petrobras adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes. O fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável, portanto não há dano ao meio ambiente ou às pessoas".

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Brasil Consulado do Brasil em Lisboa diz que recebeu passaporte de Eliza Samudio

Consulado do Brasil em Lisboa diz que recebeu passaporte de Eliza Samudio Brasil Ministério da Saúde envia equipe para a fronteira com a Venezuela

Ministério da Saúde envia equipe para a fronteira com a Venezuela Brasil Exército reforça fiscalização na fronteira com a Venezuela após ataque dos EUA