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Caso Master

Carne folheada a ouro: jantar de luxo pago por Vorcaro a Castro entra na mira da PF

Investigação aponta que controlador do Master bancou encontro de cerca de R$ 60 mil em restaurante de Nova York ao então governador do Rio, meses antes de aportes milionários do Rioprevidência no banco

Conversas encontradas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro orientando auxiliares a proporcionar uma experiência exclusiva ao governador durante a viagem aos EUA - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
Conversas encontradas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro orientando auxiliares a proporcionar uma experiência exclusiva ao governador durante a viagem aos EUA - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A Polícia Federal identificou mensagens que indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro custeou um jantar de luxo para o então governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), em maio de 2023, em Nova York. O encontro ocorreu no restaurante Nusr-Et Steakhouse, do chef turco Nusret Gökçe, conhecido mundialmente como “Salt Bae”, famoso pelos vídeos em que tempera cortes de carne com um gesto teatral que viralizou nas redes sociais. 

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Segundo apurou o Correio, o jantar teve custo aproximado de R$ 60 mil e incluiu pratos considerados símbolos de ostentação, como carnes folheadas a ouro 24 quilates, além de vinhos e champanhes importados de alto valor. Conversas encontradas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro orientando auxiliares a proporcionar uma experiência exclusiva ao governador fluminense durante a viagem aos Estados Unidos.

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“Pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir”, escreveu Vorcaro em uma das mensagens analisadas pela PF. O relatório também cita a autorização para a compra do vinho Vega-Sicilia Único 2013 e de champanhes renomados, como Dom Pérignon On Ice e Cristal. Em outro trecho, um funcionário informa ao banqueiro que o proprietário do restaurante estaria presente e “iria pessoalmente à mesa”.

As mensagens mostram ainda a empolgação dos envolvidos com a presença do chef turco no restaurante naquela noite. “Bom que o Homem está lá hoje”, escreveu Vorcaro. Castro respondeu: “Aí sim”. Depois de receber o endereço do local, o então governador enviou outra mensagem ao banqueiro: “Você não existe”.

Embora Vorcaro não tenha participado diretamente do jantar, a PF afirma ter localizado registros que apontam que ele estava em Nova York no mesmo período. Após o encontro, o banqueiro perguntou a auxiliares se o pagamento havia sido realizado. “Já foram. Tudo certo. Conta paga”, respondeu um deles. Os investigadores identificaram ainda um débito de US$ 13,3 mil no cartão de Vorcaro na mesma data — cerca de R$ 66 mil na cotação da época.

Riopevidência

O jantar ocorreu durante viagem oficial de Castro aos Estados Unidos para participar do Lide Brazil Investment Forum. Meses depois, o Rioprevidência, fundo de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais, iniciou aportes no Banco Master. De acordo com a PF, foram R$ 40 milhões investidos em novembro de 2023, seguidos por outros R$ 80 milhões poucos dias depois e mais R$ 200 milhões em dezembro daquele ano.

A investigação também aponta outros encontros entre Castro e Vorcaro, incluindo reuniões em palácios oficiais do governo do Rio e uma degustação exclusiva de uísque em Nova York, em maio de 2024, estimada em mais de US$ 1 milhão. Segundo a PF, no dia seguinte ao evento houve novo aporte de R$ 80 milhões do Rioprevidência no Banco Master.

Os documentos foram encaminhados ao ministro do STF André Mendonça, relator dos inquéritos relacionados ao caso. A defesa de Cláudio Castro afirma que não houve irregularidades, enquanto o Banco Master sustenta que todas as operações seguiram critérios técnicos e legais.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Alícia Bernardes e Renato Souza
postado em 28/05/2026 10:34 / atualizado em 28/05/2026 10:52
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