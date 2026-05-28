Carne folheada a ouro: jantar de luxo pago por Vorcaro a Castro entra na mira da PF

Conversas encontradas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro orientando auxiliares a proporcionar uma experiência exclusiva ao governador durante a viagem aos EUA - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A Polícia Federal identificou mensagens que indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro custeou um jantar de luxo para o então governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), em maio de 2023, em Nova York. O encontro ocorreu no restaurante Nusr-Et Steakhouse, do chef turco Nusret Gökçe, conhecido mundialmente como “Salt Bae”, famoso pelos vídeos em que tempera cortes de carne com um gesto teatral que viralizou nas redes sociais.

Segundo apurou o Correio, o jantar teve custo aproximado de R$ 60 mil e incluiu pratos considerados símbolos de ostentação, como carnes folheadas a ouro 24 quilates, além de vinhos e champanhes importados de alto valor. Conversas encontradas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro orientando auxiliares a proporcionar uma experiência exclusiva ao governador fluminense durante a viagem aos Estados Unidos.



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“Pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir”, escreveu Vorcaro em uma das mensagens analisadas pela PF. O relatório também cita a autorização para a compra do vinho Vega-Sicilia Único 2013 e de champanhes renomados, como Dom Pérignon On Ice e Cristal. Em outro trecho, um funcionário informa ao banqueiro que o proprietário do restaurante estaria presente e “iria pessoalmente à mesa”.

As mensagens mostram ainda a empolgação dos envolvidos com a presença do chef turco no restaurante naquela noite. “Bom que o Homem está lá hoje”, escreveu Vorcaro. Castro respondeu: “Aí sim”. Depois de receber o endereço do local, o então governador enviou outra mensagem ao banqueiro: “Você não existe”.



Embora Vorcaro não tenha participado diretamente do jantar, a PF afirma ter localizado registros que apontam que ele estava em Nova York no mesmo período. Após o encontro, o banqueiro perguntou a auxiliares se o pagamento havia sido realizado. “Já foram. Tudo certo. Conta paga”, respondeu um deles. Os investigadores identificaram ainda um débito de US$ 13,3 mil no cartão de Vorcaro na mesma data — cerca de R$ 66 mil na cotação da época.

Riopevidência

O jantar ocorreu durante viagem oficial de Castro aos Estados Unidos para participar do Lide Brazil Investment Forum. Meses depois, o Rioprevidência, fundo de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais, iniciou aportes no Banco Master. De acordo com a PF, foram R$ 40 milhões investidos em novembro de 2023, seguidos por outros R$ 80 milhões poucos dias depois e mais R$ 200 milhões em dezembro daquele ano.

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A investigação também aponta outros encontros entre Castro e Vorcaro, incluindo reuniões em palácios oficiais do governo do Rio e uma degustação exclusiva de uísque em Nova York, em maio de 2024, estimada em mais de US$ 1 milhão. Segundo a PF, no dia seguinte ao evento houve novo aporte de R$ 80 milhões do Rioprevidência no Banco Master.

Os documentos foram encaminhados ao ministro do STF André Mendonça, relator dos inquéritos relacionados ao caso. A defesa de Cláudio Castro afirma que não houve irregularidades, enquanto o Banco Master sustenta que todas as operações seguiram critérios técnicos e legais.