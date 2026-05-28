Erika Hilton para deputado do PL: "Humilhante é ensinar depilação íntima"

Após ser chamada de "humilhada" pelo parlamentar, Erika afirmou que "humilhante" foi ele "se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima" - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) rebateu críticas do deputado André Fernandes (PL-CE) durante a sessão que aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, na noite dessa quarta-feira (27/5). Após ser chamada de “humilhada” pelo parlamentar, Erika afirmou que “humilhante” foi ele “se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima”.

A fala é uma referência à época em que o parlamentar produzia vídeos para a plataforma YouTube. A troca de ataques ocorreu durante a discussão da proposta que reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas, distribuídas em cinco dias, com dois dias de descanso remunerado.

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Ao discursar no plenário, André Fernandes afirmou que Erika Hilton teria sido “humilhada” pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não conseguir aprovar a proposta original de jornada 4x3.

“Erika Hilton, tu tava propondo quatro por três e tava dizendo que quem não assinasse era contra o povo trabalhador. Sabe o que o teu governo fez? Tá bem caladinha, tá pianinha, humilhada pelo Lula, pelo PT”, disse o deputado.

Na resposta, Erika criticou a atuação da oposição durante a sessão e afirmou que deputados da direita mudaram de posição após pressão popular. Os parlamentares do PL, até então, haviam adotado uma postura contrária à proposta de redução da jornada de trabalho em discussão. Eles anunciaram que iriam votar a favor do projeto um dia antes da votação.

“Muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema-direita está protagonizando dentro deste plenário. Levaram uma lambada da classe trabalhadora, das forças sindicais, da sociedade. E agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa. Humilhado estão eles que da noite para o dia tiveram que mudar a sua posição", disparou Erika Hilton.

“Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira, viva o presidente Lula e a nossa luta pelo fim da escala 6x1", continuou.

A Câmara aprovou a PEC 221/19 em dois turnos. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. A proposta prevê redução gradual da jornada semanal para 40 horas sem diminuição salarial.

