Meio/Ideia: Lula lidera no 2º turno com 46%; Flávio Bolsonaro tem 41%

Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados afirmaram que já decidiram o voto para a eleição presidencial de 2026 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

A pesquisa eleitoral do instituto Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (28/5), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026. No cenário de segundo turno, Lula aparece com 46,5% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 41,4%.

Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados afirmaram que já decidiram o voto para a eleição presidencial de 2026. Outros 38% disseram que ainda podem mudar de posição até o pleito.

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No cenário testado para o primeiro turno, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro soma 31,5%. O levantamento também mostra outros nomes citados pelos eleitores. Ronaldo Caiado (PSD) registra 5,5%, Romeu Zema (NOVO) aparece com 2,4% e Renan Santos tem 2,1% (Missão). Entre os entrevistados, 5,1% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou não escolher nenhum candidato. Outros 10,5% disseram ainda não saber em quem votar.

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A pesquisa revela diferenças importantes entre faixas etárias. Entre eleitores de 16 a 24 anos, Lula lidera com 48,6%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 39,5%. Já no grupo de 25 a 34 anos, os dois aparecem tecnicamente empatados, ambos com 44%.

Na faixa de 35 a 44 anos, Lula marca 46%, diante de 42,5% de Flávio. Entre os eleitores de 45 a 59 anos, o presidente registra 47,7%, contra 40,5% do adversário. Entre pessoas com 60 anos ou mais, Lula soma 46,3% e Flávio Bolsonaro alcança 40%.

O recorte regional mostra vantagem de Flávio Bolsonaro no Centro-Oeste e no Sul do país. No Centro-Oeste, ele tem 47,5% das intenções de voto, enquanto Lula registra 35,8%. Já no Sul, o senador aparece com 52,3%, contra 34,1% do presidente.

No Nordeste, Lula amplia a diferença e alcança 58% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 31,4%. No Sudeste, a disputa é mais equilibrada: Lula tem 45,3% e Flávio Bolsonaro aparece com 42,7%.

A pesquisa também analisou o comportamento do eleitorado por religião. Entre os católicos, 56,7% disseram votar em Lula, enquanto 31,8% escolheriam Flávio Bolsonaro. Já entre evangélicos, o senador lidera com ampla vantagem: 66,6% contra 22,9% do presidente.

Entre eleitores de outras religiões, Lula aparece com 57,1% das intenções de voto, diante de 29,5% de Flávio Bolsonaro. Entre os entrevistados sem religião, o cenário é mais equilibrado, com 43,3% para Lula e 36,9% para o senador.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores com mais de 16 anos entre os dias 23 e 27 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-02918/2026-BRASIL.