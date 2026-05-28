Flávio Bolsonaro chega a Brasília após encontro com Trump em Washington

Viagem aos EUA ocorreu em meio à crise na pré-campanha do senador causada pelo filme financiado por Vorcaro, "Dark Horse" - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarcou em Brasília na tarde desta quinta-feira (28/5), por volta das 14h30, após viagem aos Estados Unidos marcada pela aproximação com o presidente norte-americano Donald Trump. Apesar de ter convocado previamente a imprensa e apoiadores para acompanharem sua chegada, o filho mais velho de Jair Bolsonaro deixou o local sem falar com jornalistas.

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A recepção foi organizada por aliados políticos e militantes bolsonaristas, que aguardavam o senador com bandeiras, cartazes e palavras de apoio. Aos gritos de incentivo, os apoiadores celebraram a volta do parlamentar após a agenda em Washington, tratada nos bastidores do partido como um movimento estratégico para consolidar sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

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Entre os presentes estavam os deputados Hélio Lopes (PL-RJ), Coronel Chrisóstomo (PL-RO) e Domingos Sávio (PL-MG), além do senador Izalci Lucas (PL-DF).

Durante a passagem pelos Estados Unidos, Flávio participou de encontros políticos articulados por aliados do ex-presidente Bolsonaro e conseguiu uma reunião reservada com Trump na Casa Branca.