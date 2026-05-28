Moraes autoriza visita de oficial de cartório a Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba uma funcionária de cartório na residência onde cumpre prisão domiciliar, em Brasília. A decisão foi assinada nesta quinta-feira (28/5) após pedido da defesa do ex-chefe do Executivo.
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Segundo o despacho, a oficial Patrícia Ribeiro de Santana, vinculada ao Cartório JK – 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília, poderá entrar no imóvel na próxima quarta-feira, 3 de junho, entre 8h e 10h, para realizar o reconhecimento de firma em um documento apresentado por Bolsonaro.
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Na decisão, Moraes ressaltou que a presença de terceiros na residência é permitida apenas em situações excepcionais. Atualmente, o acesso ao local é restrito a profissionais que atuam diretamente na rotina do ex-presidente, como equipes médicas, funcionários da casa e agentes responsáveis pela segurança.
O ministro também determinou que a servidora passe por vistoria antes de entrar no imóvel. Celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer retidos com os policiais responsáveis pela segurança durante toda a permanência no local.
Bolsonaro está em prisão domiciliar desde março deste ano, após receber autorização temporária para deixar a unidade prisional em razão de um quadro de broncopneumonia bacteriana. O benefício foi concedido pelo prazo inicial de 90 dias para recuperação médica. Após esse período, o STF deverá avaliar se a medida será prorrogada ou se o ex-presidente retornará ao sistema prisional.
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