Lula confirma nova indicação de Jorge Messias a cadeira no STF

Messias foi derrotado em votação no Senado, após articulação liderada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta sexta-feira (29/5), que irá enviar o nome do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, novamente ao Senado como indicado à vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, Messias foi rejeitado por razões políticas.



“Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte, e eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque ele é um dos melhores advogados deste país. Ele não foi derrotado porque tem alguma ficha suja na vida dele, é um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer? Eu vou mandar o Messias outra vez”, disse.

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Lula pontuou que irá indicar Messias novamente por “respeito à função presidencial”. “Sou eu quem indica”, enfatizou.

“O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. Então, o Senado que diga ‘não vou votar em você porque você é um advogado mequetrefe, porque você não é advogado coisa nenhuma. Não vou votar em você porque está com a ficha suja, você é ladrão, bateu na sua mulher’. Diga isso. O que não pode, simplesmente, é derrotar por derrotar”, reclamou, de costas para a plateia e de frente para as autoridades presentes, mais especificamente direcionado aos senadores presentes: Laércio Oliveira (PP-SE), Alessandro Vieira (MDB-SE) e Rogério Carvalho (PT-SE).

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Diálogo com adversários políticos

O presidente defendeu o diálogo com adversários como um esforço de governança. “Na governança, eu preciso dos amigos, dos meio amigos e dos inimigos. Quando o projeto é de interesse brasileiro, eu não tenho vergonha de conversar com nenhum político, ou deputado. Por isso que, mesmo só tendo 70 deputados e nove senadores, nós aprovamos 99% das coisas que a gente mandou para o Congresso Nacional, como o fim da escala 6x1, agora, que teve 460 votos”, disse.

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