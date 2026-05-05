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INDICAÇÃO AO STF

Lula recebe Messias e defende permanência no governo

Encontro ocorreu fora da agenda na segunda-feira (4/5), no Palácio da Alvorada. Lula reiterou a confiança em Messias

ula pediu a Messias que continue no governo federal, e reiterou a confiança no aliado - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
ula pediu a Messias que continue no governo federal, e reiterou a confiança no aliado - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na noite de segunda-feira (4/5), o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para um encontro fora da agenda, em que discutiram a derrota da indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Segundo interlocutores ouvidos pelo Correio, sob reserva, Lula pediu a Messias que continue no governo federal, e reiterou a confiança no aliado. Ambos combinaram uma nova reunião para a semana que vem para retomar a discussão, após o retorno de Lula de uma viagem aos Estados Unidos.

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O futuro de Messias no governo ainda é incerto. Após a indicação ao STF ser rejeitada pelo Congresso, na semana passada, ele cogitou deixar a AGU, pensando não ter mais condições políticas de exercer o cargo.

Tanto Lula quanto Messias avaliam que mesmo senadores de oposição reconheceram que o indicado tem todas as qualidades necessárias para ocupar uma cadeira no Supremo, e que ele foi barrado apenas por uma interferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Messias pode virar ministro da Justiça

Interlocutores do governo defendem ainda que Messias seja nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública, no lugar do atual titular, Wellington César Lima e Silva. Essa seria uma forma de premiar o AGU, que é um dos aliados mais próximos de Lula, e compensá-lo pelo desgaste sofrido com a indicação ao STF.

Lima e Silva, por sua vez, sofre críticas dentro do governo por sua atuação considerada apagada, à frente de uma das pastas mais importantes da gestão, especialmente em ano eleitoral. Ontem, antes de receber Messias, Lula esteve com o ministro da Justiça no Palácio do Planalto, mas a pauta da reunião não foi divulgada.

Como ministro da Justiça, Messias também teria o comando da Polícia Federal (PF), que investiga as fraudes do Banco Master e as relações políticas do banqueiro Daniel Vorcaro. O caso é espinhoso para o Congresso e tem potencial para atingir diversos parlamentares, inclusive Alcolumbre e seus aliados.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 05/05/2026 12:58
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