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RIO DE JANEIRO

GSI encontra escutas em gabinete de governador interino do Rio

Equipamentos de escuta foram encontrados em sala usada para reuniões estratégicas no Palácio Guanabara; GSI vai investigar origem dos aparelhos

Equipamentos de escuta foram encontrados em sala usada para reuniões estratégicas no Palácio Guanabara; GSI vai investigar origem dos aparelhos - (crédito: Reprodução)
Equipamentos de escuta foram encontrados em sala usada para reuniões estratégicas no Palácio Guanabara; GSI vai investigar origem dos aparelhos - (crédito: Reprodução)

Durante uma inspeção de rotina realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no gabinete de Ricardo Couto, governador em exercício do Rio de Janeiro, escutas foram encontradas e, em seguida, retiradas do local.

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De acordo com os agentes, as escutas estariam em uma sala estratégica do Palácio do Guanabara, sede do governo do Rio, onde normalmente são realizadas reuniões estratégicas. As informações são da jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo.

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O governo do estado afirma que os aparelhos são antigos e já estavam inativos quando foram retirados pelos agentes. Agora, o GSI deve abrir uma investigação com o objetivo de descobrir a origem dos equipamentos e quem foi o responsável por insta-los no gabinete.

Em março o então governador do estado, Cláudio Castro, renunciou ao cargo. Castro não tinha vice e Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), foi afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), deixando o cargo para Ricardo Couto, que atuava na presidência do Tribunal de Justiça.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 29/05/2026 12:20
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