InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Pacheco anuncia saída da política e descarta disputa em Minas

Ex-presidente do Senado afirmou que encerra ciclo de 12 anos na vida pública e não concorrerá ao governo mineiro em 2026

Segundo ele, a escolha foi amadurecida após deixar o comando da Casa Legislativa, em fevereiro deste ano - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)
Segundo ele, a escolha foi amadurecida após deixar o comando da Casa Legislativa, em fevereiro deste ano - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) anunciou nesta sexta-feira (29/5) que não disputará o governo de Minas Gerais nas eleições de outubro, e que pretende encerrar sua trajetória política ao término do mandato. A declaração foi feita durante um encontro com empresários em São Paulo, e coloca fim às especulações sobre uma eventual candidatura do parlamentar ao Palácio Tiradentes.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Eu vou deixar o ciclo da política”, afirmou. Ao justificar a decisão, Pacheco afirmou que considera concluído o ciclo iniciado há 12 anos, período em que exerceu os cargos de deputado federal, senador e presidente do Senado e do Congresso Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo ele, a escolha foi amadurecida após deixar o comando da Casa Legislativa, em fevereiro deste ano. O senador disse estar tranquilo com a decisão, e avaliou que Minas Gerais terá nomes qualificados para disputar o governo estadual e representar o estado no Congresso. 

Sem declarar apoio formal a qualquer pré-candidato, Pacheco citou o empresário Josué Gomes e o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares. A manifestação vem reforçando o movimento de reorganização da legenda em Minas.

Senador era favorito na disputa

Durante a fala, o senador destacou que deixa a vida pública com a sensação de missão cumprida. “Tenho uma vida plenamente realizada, e é sempre o momento de avaliar ciclos”, afirmou. Pacheco também ressaltou que sua decisão foi tomada de forma refletida e que mantém confiança na capacidade de renovação dos representantes políticos do estado.

Com forte influência nacional após quatro anos à frente do Senado, Pacheco era apontado como um dos potenciais candidatos competitivos na sucessão estadual.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 29/05/2026 18:29
SIGA
x