Pacheco anuncia saída da política e descarta disputa em Minas

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) anunciou nesta sexta-feira (29/5) que não disputará o governo de Minas Gerais nas eleições de outubro, e que pretende encerrar sua trajetória política ao término do mandato. A declaração foi feita durante um encontro com empresários em São Paulo, e coloca fim às especulações sobre uma eventual candidatura do parlamentar ao Palácio Tiradentes.
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“Eu vou deixar o ciclo da política”, afirmou. Ao justificar a decisão, Pacheco afirmou que considera concluído o ciclo iniciado há 12 anos, período em que exerceu os cargos de deputado federal, senador e presidente do Senado e do Congresso Nacional.
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Segundo ele, a escolha foi amadurecida após deixar o comando da Casa Legislativa, em fevereiro deste ano. O senador disse estar tranquilo com a decisão, e avaliou que Minas Gerais terá nomes qualificados para disputar o governo estadual e representar o estado no Congresso.
Sem declarar apoio formal a qualquer pré-candidato, Pacheco citou o empresário Josué Gomes e o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares. A manifestação vem reforçando o movimento de reorganização da legenda em Minas.
Senador era favorito na disputa
Durante a fala, o senador destacou que deixa a vida pública com a sensação de missão cumprida. “Tenho uma vida plenamente realizada, e é sempre o momento de avaliar ciclos”, afirmou. Pacheco também ressaltou que sua decisão foi tomada de forma refletida e que mantém confiança na capacidade de renovação dos representantes políticos do estado.
Com forte influência nacional após quatro anos à frente do Senado, Pacheco era apontado como um dos potenciais candidatos competitivos na sucessão estadual.
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