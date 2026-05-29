Lula diz que ainda sonha em fazer com que Eletrobras volte a ser estatal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 29, que ainda sonha em fazer com que a Eletrobras volte a ser uma empresa estatal. O presidente, porém, criticou as condições para isso ocorrer: o prazo para uma tentativa de compra e o preço que deve ser gasto pelo Executivo.
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"Eu ainda sonho em trazer a Eletrobras como empresa pública. Mas a privatização da Eletrobras foi tão canalha que, na privatização, disseram que a gente só pode comprar não sei quanto tempo depois e que, se for o governo, é três vezes mais caro", disse o presidente durante uma cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras em Sergipe (SE).
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Além da Eletrobras, o presidente também criticou a privatização da BR Distribuidora, ambas feitas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Sem citar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula disse que há "gestores" que desmontam empresas públicas para exercer um entreguismo, citando a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que teve a privatização concluída em 2024.
Em tom de brincadeira, Lula disse que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, precisa conduzir corretamente a empresa porque ele é o alvo de desgaste de movimentos errados da estatal.
"Jamais vou interferir na atividade de uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova York e tem uma mulher competente e uma diretoria competente. Mas ela tem que saber que, se der certo, é maravilhoso para a Petrobras, se der errado, é na bunda do presidente que as coisas arrebentam", declarou Lula.
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