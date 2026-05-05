InícioPolítica
Eleições 2026

Derrota de Messias lança dúvida sobre candidatura de Pacheco em MG

Entre petistas, o nome do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) desponta como candidatura alternativa. Presidente do PT, Edinho Silva vai telefonar para Pacheco nesta terça-feira (5/5) para discutir o cenário eleitoral

Candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), cogitada por insistência de Lula, está sendo posta em dúvida por integrantes do PT - (crédito: Platobr Politica)
Candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), cogitada por insistência de Lula, está sendo posta em dúvida por integrantes do PT - (crédito: Platobr Politica)

A derrota da indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF) estremeceu a construção da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), cogitada por insistência de Lula, está sendo posta em dúvida por integrantes do PT. Alguns filiados ao partido, inclusive, suspeitam que Pacheco possa ter contribuído para a derrota de Messias, já que o senador é próximo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que articulou a rejeição do indicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, vai telefonar nesta terça-feira (5/5) para Pacheco, segundo interlocutores ouvidos pelo Correio, para discutir a candidatura do senador, e saber se ele realmente pretende concorrer. No entendimento do partido, caberá a Pacheco decidir. Se ele quiser, será candidato.

O nome do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) vem ganhando força como alternativa entre petistas, nesse cenário de incerteza.

Nos últimos dias, cresceu a dúvida sobre a disposição real de Pacheco para disputar o governo mineiro. Ele relutava, inicialmente, em ser candidato, mas aceitou o convite do presidente Lula, após muita insistência, que considera o senador como o único nome realmente viável e competitivo para o cargo.

Pacheco, inclusive, trocou o PSD pelo PSB justamente para viabilizar a chapa, já que o PSD lançou Mateus Simões, aliado do ex-governador Romeu Zema (Novo). Desde então, embora a candidatura fosse dada como certa, Pacheco manteve a discrição e evitou confirmar publicamente que lançaria seu nome.

Proximidade com Alcolumbre

A desconfiança sobre o senador aumentou após a derrota de Messias. Aliado próximo de Alcolumbre, governistas apontam que Pacheco deveria saber da movimentação do presidente do Senado para barrar a indicação, e não alertou o governo, que foi pego de surpresa.

Publicamente, porém, Pacheco declarou apoio a Messias e, inclusive, articulou o único encontro entre o AGU e Alcolumbre, logo antes da votação pelo Senado.

O presidente do Senado defendia a indicação de Pacheco para a vaga no STF, o que era uma pretensão do próprio senador mineiro. Ao indicar Messias, porém, Lula azedou a relação com Alcolumbre.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 05/05/2026 13:47
SIGA
x