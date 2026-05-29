PT lança plataforma para população criar plano de governo para o Brasil

A Fundação Perseu Abramo, centro de formação política do PT, lançou nesta sexta-feira (29/5) uma plataforma de escuta social. O objetivo é colher sugestões para o programa de governo do partido, com foco nas eleições de outubro. O lançamento ocorreu em São Paulo, com a participação de dirigentes partidários, aliados e convidados.

Pela página da ferramenta, no endereço www.planoparticipativobrasil.org.br, o cidadão pode opinar sobre os pontos do plano participativo Pelo Brasil, pelos brasileiros. O texto-base está dividido em 13 eixos, que abordam áreas consideradas prioritárias pelos organizadores.

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“Nessa ferramenta moderna, a plataforma digital, podemos apresentar um plano e ouvir as opiniões para construir um programa a ser apresentado a toda a sociedade brasileira”, definiu Brenno Almeida, presidente da Fundação Perseu Abramo. Ele afirmou que este é um dos passos de um amplo processo de escuta.

Como enviar propostas

As sugestões podem ser feitas pela sociedade até o dia 30 de junho, de forma individual ou coletiva. Todas as contribuições recebidas serão avaliadas por grupos de trabalho que atuam na montagem do programa final, a ser apresentado antes do início da campanha eleitoral.

“Qualquer pessoa pode se cadastrar e apresentar emendas ao documento base que vai ficar disponível para avaliação”, destaca José Sergio Gabrielli, coordenador do programa de governo do PT.

A iniciativa é organizada pela Fundação Perseu Abramo com o apoio de outras fundações partidárias. Entre elas estão a Maurício Grabois (PCdoB), a Herbert Daniel (PV), a Leonel Brizola-Alberto Pasqualini (PDT) e a João Mangabeira (PSB).

O lançamento da plataforma contou com a presença do presidente do PT, Edinho Silva, da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A presidenta do PSol, Paula Coradi, também participou, além de outros dirigentes petistas e de siglas aliadas de várias regiões do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.