Lula cumpre agenda em Catalão, cidade rica em minerais críticos

Lula despachou no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (1º/6) após passar por nova sessão de radioterapia para tratar de um câncer - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprirá, nesta terça-feira (2/6), agenda em Catalão (GO), município rico em minerais críticos. Candidato à reeleição, o petista vem fortalecendo as entregas nos estados e aproveitando as ocasiões para mandar recados e alfinetar adversários. Lula despachou no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (1º) após passar por nova sessão de radioterapia para tratar de um câncer.

O chefe do Executivo irá inaugurar amanhã um novo campus do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), junto do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e da Saúde, Alexandre Padilha.

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“O investimento do Ministério da Saúde em equipamentos foi de R$ 27 milhões. Hospital inteligente e sustentável, será o primeiro da rede HUBrasil (47 no total) que não utilizará papel”, diz a nota do Planalto.

Pela tarde, ele estará no Hospital Universitário da cidade de Rio Verde (HMU). A unidade, integralmente parte do Sistema Único de Saúde (SUS), realizou em janeiro a primeira cirurgia com o sistema robótico Da Vinci X, que possui braços articulados e visão 3D de alta definição, que “permite que cirurgias complexas sejam feitas com maior precisão, menor trauma e recuperação significativamente mais rápida”.