Lula empata em segundo turno contra Caiado e Zema, diz pesquisa

Pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela vitória de Lula na maioria dos cenários de segundo turno apresentados - (crédito: Daniel RAMALHO / AFP)

Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado (PSD), o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentaria um empate, de acordo com a pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (1º). O levantamento ainda mostra uma vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Renan Santos (Missão) e Aécio Neves (PSDB-MG).

Os números registrados pela pesquisa mostram que o atual presidente e o ex-governador de Goiás marcaram 43% dos votos, resultando em um empate. Dos entrevistados, 8% preferiram votar em branco ou nulo, já 6% não quis ou não soube responder.

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Em um cenário de segundo turno disputado por Lula e Flávio Bolsonaro, o petista lidera com 45% das intenções de voto contra 40% para o senador. Nesse sentido, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo e 7% não soube ou não quis responder.

Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, também fica para trás ao enfrentar Lula, de acordo com a pesquisa. Enquanto Lula tem 43% das intenções de voto em um segundo turno com o governador, Zema somou apenas 40% dos votos. Com a margem de erro nos cálculos, os candidatos também registram empate. Tendo Zema e Lula como opções de voto, 11% votariam em branco ou nulo e 6% não souberam ou não quiseram responder.

Contra Renan Santos, o resultado foi 46% das intenções de votos para o petista e 30% para o pré-candidato do Missão. Aécio Neves ficou com 23%, perdendo para Lula, que levou 47% dos votos.

A pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data ouviu 2 mil pessoas entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05864/2026.