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ELEIÇÕES 2026

Lula empata em segundo turno contra Caiado e Zema, diz pesquisa

Pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela vitória de Lula na maioria dos cenários de segundo turno apresentados

Pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela vitória de Lula na maioria dos cenários de segundo turno apresentados - (crédito: Daniel RAMALHO / AFP)
Pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela vitória de Lula na maioria dos cenários de segundo turno apresentados - (crédito: Daniel RAMALHO / AFP)

Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado (PSD), o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentaria um empate, de acordo com a pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (1º). O levantamento ainda mostra uma vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Renan Santos (Missão) e Aécio Neves (PSDB-MG).

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Os números registrados pela pesquisa mostram que o atual presidente e o ex-governador de Goiás marcaram 43% dos votos, resultando em um empate. Dos entrevistados, 8% preferiram votar em branco ou nulo, já 6% não quis ou não soube responder.

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Em um cenário de segundo turno disputado por Lula e Flávio Bolsonaro, o petista lidera com 45% das intenções de voto contra 40% para o senador. Nesse sentido, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo e 7% não soube ou não quis responder.

Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, também fica para trás ao enfrentar Lula, de acordo com a pesquisa. Enquanto Lula tem 43% das intenções de voto em um segundo turno com o governador, Zema somou apenas 40% dos votos. Com a margem de erro nos cálculos, os candidatos também registram empate. Tendo Zema e Lula como opções de voto, 11% votariam em branco ou nulo e 6% não souberam ou não quiseram responder.

Contra Renan Santos, o resultado foi 46% das intenções de votos para o petista e 30% para o pré-candidato do Missão. Aécio Neves ficou com 23%, perdendo para Lula, que levou 47% dos votos.

A pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data ouviu 2 mil pessoas entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05864/2026.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 01/06/2026 10:12
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