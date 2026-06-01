Mauro Vieira vai à China em meio a desgaste com os EUA

Vieira, que chegou domingo (31/5) à capital Pequim, teve reuniões ao longo desta segunda-feira (1º/6), com ministros da China - (crédito: Letícia Clemente/MRE)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, cumpre agenda na China em meio a desgastes diplomáticos provocados pelo fato de os Estados Unidos classificarem como grupos terroristas facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Vieira, que chegou domingo (31/5) à capital Pequim, teve reuniões ao longo desta segunda-feira (1º/6), com ministros da China. Dos temas discutidos, a ampliação do comércio bilateral entre os países.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Só no ano passado, o comércio entre Brasil e China alcançou US$ 170,9 bilhões. A ideia, de acordo com o Itamaraty, é que esse valor seja ampliado sobretudo em trocas comerciais relacionadas a fertilizantes utilizados na produção do agronegócio brasileiro.

A compra de fertilizantes tem sido impactada pelo fechamento do Estreito de Ormuz, em decorrência do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

O Itamaraty, em seu perfil no X, relatou ter ocorrido conversas entre Mauro Vieira e ministros chineses. “As trocas comerciais são complementares em setores como o agronegócio: a China responde por 1/4 do fornecimento de fertilizantes para o Brasil, que é a principal origem das importações agropecuárias chinesas”, escreveu.

Leia também: Fachin alerta para riscos da IA e defende controle humano sobre algoritmos

Busca por fertilizantes

A ida para a China com o objetivo de ampliar a importação de fertilizante procedeu de outras viagens do ministro das Relações Exteriores em busca da compra deste produto.

Ao longo do mês passado, também com a missão de ampliar a importação de fertilizantes, Vieira viajou a países como o Uzbequistão e Cazaquistão.