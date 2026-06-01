Fachin alerta para riscos da IA e defende controle humano sobre algoritmos

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, participou nesta segunda-feira (1º/6), no Rio de Janeiro, da abertura das Jornadas Internacionais da Associação Henri Capitant.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Em Lisboa, Hugo Motta garante: “Marco legal da IA vai a votação em plenário ainda em junho”
O foco central de sua palestra foram os impactos da inteligência artificial (IA) e dos sistemas automatizados sobre a insolvência, a proteção de dados e a preservação de direitos fundamentais no cenário jurídico e econômico contemporâneo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Fachin alertou que, em uma economia orientada por decisões automatizadas, a insolvência de pessoas e empresas pode ser agravada por algoritmos que classificam riscos e atribuem perfis de crédito, condicionando o acesso a financiamentos e bens.
O ministro identificou e detalhou três categorias críticas de vulnerabilidade algorítmica que o Direito deve enfrentar: viés algorítmico (potencial de reproduzir e automatizar desigualdades); opacidade decisional (a “caixa-preta” que dificulta a contestação de decisões automatizadas); e concentração algorítmica (o aumento do poder nas mãos de grandes empresas detentoras de volumes massivos de dados).
Para conter essa “opacidade algorítmica”, o presidente do Supremo defendeu que nenhuma decisão com impacto econômico ou social deve ser produzida sem controle jurídico. Ele destacou que o Judiciário brasileiro já possui um marco normativo específico: a Resolução n° 615/2025 do CNJ, que disciplina o uso ético da IA no âmbito da Justiça.
- Leia também: IA avança sem regras no direito
A governança dessas tecnologias deve ser pautada por cinco princípios fundamentais citadas pelo ministro: transparência, auditabilidade, prevenção, precaução e supervisão humana efetiva.
Fachin encerrou sua exposição reforçando que a IA não possui consciência moral e, portanto, não pode substituir a responsabilidade humana de forma integral. Ele defendeu o fortalecimento do direito à autodeterminação informacional e a necessidade de um diálogo multidisciplinar entre juristas, engenheiros e cientistas de dados.
O objetivo final, segundo o ministro da Suprema Corte, é garantir que a inovação tecnológica não atropele a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais.
Saiba Mais
- Política Juristas pedem à PGR investigação de Flávio Bolsonaro por atentado à soberania
- Política "Não dá para engessar o país com uma CLT de 1943", diz Izalci sobre PEC da 6x1
- Política Câmara deve votar regulamentação de lA ainda em junho, diz Hugo Motta
- Política Silvia Abravanel é cotada para disputar vice-presidência da República
- Política Gilmar Mendes critica big techs e diz que cidadãos viraram "servos digitais"
- Política Lula empata em segundo turno contra Caiado e Zema, diz pesquisa