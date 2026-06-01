Renan Santos cita pesquisa, projeta vitória e diz que "arrasará" Lula em debates

O pré-candidato à Presidência da República Renan Santos, fundador do Missão, afirmou nesta segunda-feira (1º) que vencerá as eleições presidenciais e que, caso enfrente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em debates, irá “arrasá-lo”.

A declaração foi feita em um vídeo publicado em suas redes sociais, no mesmo dia em que foi divulgada uma pesquisa do instituto Real Time Big Data que o colocou em terceiro lugar nas intenções de voto, com 6%. Ao comentar o resultado do levantamento, Renan destacou o crescimento de sua pontuação, mas disse não concordar com a metodologia utilizada pelo instituto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Eu vou vencer essa eleição e não estou brincando. Acabou de sair a pesquisa Real Time Big Data me colocando em 3º lugar com 6%. Vocês nunca devem levar a sério esse instituto, dado que eu nunca levei muito a sério o Real Time Big Data. Entretanto, mesmo que eles usem uma, vamos colocar aqui, uma metodologia que eu não concordo, tiveram que ajustar a pesquisa e me duplicar nas intenções de voto. Eu saí de 3% para 6%. E mesmo no 2º turno, eu tirei 7 pontos do Lula”, afirmou.

No vídeo, o pré-candidato também reforçou propostas que pretende defender durante a campanha eleitoral. Entre elas, mencionou o endurecimento das políticas de segurança pública. Renan declarou que pretende “matar bandido como se não houvesse amanhã” e afirmou ter como objetivo transformar o Brasil em uma das cinco maiores nações do mundo em um prazo de 30 anos.

Além das projeções eleitorais, o pré-candidato utilizou a publicação para sustentar que sua candidatura estaria em trajetória de crescimento e para reforçar o discurso de enfrentamento ao governo do presidente Lula, que também é apontado como pré-candidato à reeleição.