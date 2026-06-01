Trump indica novo embaixador dos EUA no Brasil; posto está vago desde 2025

A Casa Branca indicou, nesta segunda-feira (1/6), o presidente da Câmara dos Deputados da Flórida, Daniel Perez, para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. A decisão ainda deve passar pelo Senado norte-americano.

Perez tem 38 anos e é filho de imigrantes cubanos, nascido em Nova York. Católico e alinhado às políticas trumpistas, ele se mudou para a Flórida ainda na infância, em 1993, e faz parte do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump. Ele chegou a ser indicado para o cargo de procurador-geral da Flórida em 2025, mas decidiu permanecer na Câmara estadual, onde atua como presidente desde 2024.

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No seu site oficial, o indicado à embaixada é descrito como "um homem de família dedicado" que aprendeu desde cedo a importância do "trabalho árduo, do otimismo e do serviço público e da liderança". Perez estudou na Universidade do Estado da Flórida e na Faculdade de Direito da Universidade Loyola University em Nova Orleans.

A decisão foi divulgada no site oficial da Casa Branca, junto a demais nomeações para cargos diplomáticos enviadas ao Senado.

Atualmente, Perez está envolvido em embates com o governador da Flórida, Ron DeSantis. Ambos republicanos, os dois têm se enfrentado a respeito de questões como orçamento estadual e projetos apoiados pelo governador na Câmara, os quais Perez classifica como “burocráticos”.

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Novos nomes

O posto de embaixador dos EUA está vago no Brasil desde janeiro de 2025, quando Donald Trump assumiu a presidência. Anteriormente, o cargo foi ocupado por Elizabeth Bagley, indicada por Joe Biden.

Durante o período de vacância, o encarregado de negócios Gabriel Escobar tem sido o responsável pela missão diplomática em Brasília. No fim de maio, a Casa Branca decidiu que ele será substituído por Natasha Franceschi a partir de julho.