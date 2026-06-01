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Em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro defende endurecimento na segurança pública

Em visita a Belo Horizonte, o senador e pré-candidato à Presidência afirmou que o combate ao PCC e ao Comando Vermelho é caminho para devolver a sensação de segurança à população e associou o tema à agenda discutida recentemente com autoridades dos Estados Unidos

Flávio Bolsonaro se encontrou com Trump na Casa Branca na terça-feira (27/5) - (crédito: Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro)
Flávio Bolsonaro se encontrou com Trump na Casa Branca na terça-feira (27/5) - (crédito: Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro defendeu nesta segunda-feira (1º/6) o fortalecimento do combate às organizações criminosas durante visita a Belo Horizonte. Em conversa com jornalistas no Hospital da Baleia, o parlamentar comentou a operação policial realizada em Minas Gerais contra facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), e reforçou seu discurso voltado à segurança pública.

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Ao mencionar a ação policial, Flávio Bolsonaro afirmou que o enfrentamento às facções é essencial para reduzir o medo da população. “É assim que a gente vai conseguir livrar a sociedade do medo”, declarou.

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O senador também convocou apoio da população mineira para o combate às organizações criminosas. “Não vamos arredar pé, vamos para cima. Eu conto aqui com o povo mineiro para nos ajudar a combater esses terroristas, porque é assim que a gente vai conseguir fazer o Brasil respirar, voltar a trazer esperança para o povo brasileiro de andar em paz nas ruas e não ficar com medo dentro de casa”, disse.

A passagem de Flávio Bolsonaro por Minas Gerais inclui compromissos em Patos de Minas, Contagem e Betim até quarta-feira (3). Durante a visita ao estado, o parlamentar também receberá o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte.

O tema da segurança pública tem sido um dos principais eixos da atuação recente do pré-candidato. Na semana anterior à agenda em Minas, Flávio Bolsonaro participou de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual a segurança pública foi o assunto central.

Dias após o encontro, o Departamento de Estado norte-americano anunciou que passará a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida foi divulgada na quinta-feira (28) e entrará em vigor na próxima sexta-feira (5/6). A decisão ocorre em meio ao aumento da cooperação e do debate internacional sobre o enfrentamento a grupos criminosos com atuação transnacional.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 01/06/2026 20:59 / atualizado em 01/06/2026 21:00
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