Cabo Gilberto atribui tarifa dos EUA à política externa de Lula: "Irresponsável"

Bolsonarista rejeitou a narrativa apresentada por aliados do governo de que a iniciativa teria relação com a atuação de integrantes da família Bolsonaro nos EUA - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), responsabilizou nesta terça-feira (2/6) o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo agravamento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após a divulgação de um relatório preliminar que recomenda a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que a medida é consequência da condução da política externa do atual governo e classificou a gestão federal como “irresponsável”. Segundo ele, uma eventual sobretaxa poderá afetar empresas brasileiras, empregos e o poder de compra da população.

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O documento citado pelo deputado foi divulgado pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) ao final de uma investigação aberta em julho do ano passado com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O relatório concluiu que determinadas práticas adotadas pelo Brasil seriam consideradas “irrazoáveis” e poderiam restringir ou prejudicar interesses comerciais americanos.

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Entre os temas analisados pelos Estados Unidos estão regras relacionadas ao comércio digital, sistemas de pagamento eletrônico, acesso ao mercado de etanol, proteção da propriedade intelectual, políticas anticorrupção e ações de combate ao desmatamento ilegal. A recomendação de aplicação da tarifa, porém, ainda não é definitiva. O governo norte-americano abriu prazo para novas discussões antes da decisão final, prevista para julho.

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Ao comentar o caso, Cabo Gilberto rejeitou a narrativa apresentada por aliados do governo de que a iniciativa teria relação com a atuação de integrantes da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Segundo o parlamentar, a investigação dos EUA se baseia em questionamentos à condução do governo federal e não em ações de lideranças da oposição.

“Lula vem dizer a culpa é de Flávio Bolsonaro foi lá pedir tarifa é mais uma mentira essas eleições como eu venho alertando a população brasileira serão as mais sujas da história”, disse.

O deputado também defendeu que o líder petista atue diretamente nas negociações com Washington para evitar prejuízos às exportações brasileiras. Na avaliação do bolsonarista, ainda existe espaço para uma solução diplomática capaz de impedir a adoção das medidas tarifárias.