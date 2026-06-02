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Erika Hilton associa tarifa dos EUA a encontro de Flávio Bolsonaro com Trump

Deputada federal critica aproximação entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo norte-americano após anúncio de tarifa de 25% sobre exportações brasileiras

Segundo Erika, o senador teria recebido apenas uma fotografia ao lado de Trump em troca dos prejuízos causados ao país - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Segundo Erika, o senador teria recebido apenas uma fotografia ao lado de Trump em troca dos prejuízos causados ao país - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A deputada federal ÉErika Hilton (PSol-SP) criticou duramente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o anúncio do governo dos Estados Unidos de uma tarifa de 25% sobre produtos exportados pelo Brasil. Em publicação na rede social X, a parlamentar relacionou a medida a um recente encontro do filho do ex-presidente com o presidente norte-americano, Donald Trump.

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Na publicação, Erika afirmou que, entre as justificativas apresentadas pelas autoridades americanas para a medida, estaria a intenção de pressionar pelo fim do Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A deputada também ironizou a reunião entre Flávio Bolsonaro e Trump, afirmando que o senador teria recebido apenas uma fotografia ao lado do presidente norte-americano em troca dos prejuízos causados ao país.

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A parlamentar elevou o tom das críticas ao acusar a família Bolsonaro de agir em benefício próprio. Segundo ela, integrantes do grupo político estariam dispostos a buscar apoio externo para fortalecer seus projetos eleitorais, mesmo diante de impactos negativos para a economia brasileira e para setores exportadores.

As declarações ocorrem em meio à repercussão política do anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos e ao debate sobre os efeitos da medida para a relação bilateral entre os dois países. O tema também mobiliza parlamentares da base governista e da oposição, que divergem sobre as causas e as consequências da decisão norte-americana.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 02/06/2026 11:05 / atualizado em 02/06/2026 11:12
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