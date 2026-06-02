Erika Hilton associa tarifa dos EUA a encontro de Flávio Bolsonaro com Trump

A deputada federal ÉErika Hilton (PSol-SP) criticou duramente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o anúncio do governo dos Estados Unidos de uma tarifa de 25% sobre produtos exportados pelo Brasil. Em publicação na rede social X, a parlamentar relacionou a medida a um recente encontro do filho do ex-presidente com o presidente norte-americano, Donald Trump.
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Na publicação, Erika afirmou que, entre as justificativas apresentadas pelas autoridades americanas para a medida, estaria a intenção de pressionar pelo fim do Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A deputada também ironizou a reunião entre Flávio Bolsonaro e Trump, afirmando que o senador teria recebido apenas uma fotografia ao lado do presidente norte-americano em troca dos prejuízos causados ao país.
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A parlamentar elevou o tom das críticas ao acusar a família Bolsonaro de agir em benefício próprio. Segundo ela, integrantes do grupo político estariam dispostos a buscar apoio externo para fortalecer seus projetos eleitorais, mesmo diante de impactos negativos para a economia brasileira e para setores exportadores.
Após a reunião com Flávio Bolsonaro, o governo Trump acaba de anunciar uma tarifa de 25% sobre exportações brasileiras. No documento de “justificativas”, eles assumem que querem o fim do Pix.— ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 2, 2026
Em troca de tudo isso, Flávio Bolsonaro ganhou essa bosta de foto do lado do Trump.… https://t.co/bhKpApg5Mn
As declarações ocorrem em meio à repercussão política do anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos e ao debate sobre os efeitos da medida para a relação bilateral entre os dois países. O tema também mobiliza parlamentares da base governista e da oposição, que divergem sobre as causas e as consequências da decisão norte-americana.
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