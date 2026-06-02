Ministro da Fazenda se reúne com Alckmin para calcular reação aos EUA

Encontro ocorre após os EUA anunciarem a conclusão da investigações que miram o Pix e outras instituições financeiras do Brasil - (crédito: Rogério Cassimiro/MMA)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reúne-se, nesta terça-feira (2/6), com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros para calcular os impactos e resposta brasileira à proposta de tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos aos produtos importados do Brasil.

Estão presentes no encontro, também, os ministros Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação do governo), Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) e José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais), além do embaixador Mauricio Lyrio, representando o Ministério das Relações Exteriores.

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Durigan sinalizou, na segunda (1º), que o governo tinha no radar a possibilidade de um ataque norte-americano ao Pix.

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“Nós não vamos deixar de fazer esforços, e devo entrar, nesta semana, em contato com as autoridades dos Estados Unidos para esclarecer o que está acontecendo, porque o presidente Lula foi o primeiro a defender o combate a esse tipo de facção”, disse ele, citando que as sanções que podem ser impostas pela classificação do PCC e do CV como terroristas podem prejudicar empresas e bancos brasileiros.

O governo de Donald Trump concluiu uma investigação, iniciada em julho do ano passado pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), em que acusa o governo brasileiro de cometer uma série de práticas que "oneram ou restringem" o comércio norte-americano, como o Pix e o desmatamento ilegal, bem como de ter problemas ao aplicar leis anticorrupção.

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Em resposta, os EUA propõe uma aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, com exceção de algumas, como carne, frutas, café, aeronaves e terras raras.

Planejamento e Orçamento

Bruno Moretti é o novo ministro do Planejamento e Orçamento Bruno Moretti, secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, foi nomeado como o novo ministro do Planejamento e Orçamento. Ele substitui Simone Tebet, que deixou o cargo para disputar uma das cadeiras do Senado por São Paulo. Moretti, que já ocupou várias funções no governo federal, é um economista pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em Economia da Indústria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Ele é um servidor da carreira de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento desde 2004. Jornal de Brasília +5

