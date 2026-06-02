"O Pix é nosso", publica Lula após proposta de nova tarifa dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, nesta terça-feira (2/6), um vídeo segurando um cartaz com os dizeres “O Pix é do Brasil”, após a proposta do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) de taxar produtos brasileiros em 25% em resposta à investigação de práticas comerciais brasileiras. Um dos pontos levantados pelos norte-americanos é o Pix.



“O Pix é nosso. É do Brasil e do povo brasileiro”, diz a legenda da postagem no X (antigo Twitter). O vídeo foi gravado durante o anúncio de um hospital universitário em Catalão, Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O PIX é nosso. É do Brasil e do povo brasileiro.



@ricardostuckert pic.twitter.com/dt4B6e3cU8 — Lula (@LulaOficial) June 2, 2026

Lula comentou, mais cedo, sobre a taxação, e ligou o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a visita que fez ao presidente Donald Trump à decisão da Casa Branca. Pela análise do presidente, os “filhos do (Jair) Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria", declarou.

Leia também: Lula reedita discurso de soberania contra EUA e o clã Bolsonaro

“Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer em alto e bom som: são traidores. (...) O que merecem os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso povo?”, questionou ainda Lula.

Governo reage e mira Bolsonaros

O governo alinhou a mensagem, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Marcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também acusaram o clã Bolsonaro de sabotar as negociações com os EUA e atentar contra o Pix.