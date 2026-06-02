Trump posta foto com Flávio Bolsonaro: "Jovem inteligente que ama seu país"

Declaração de Trump repercute no Brasil em meio a debates sobre segurança, comércio e possíveis impactos nas relações bilaterais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente norte-americano Donald Trump se manifestou, nesta terça-feira (2/6), sobre a reunião com o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). O republicano publicou duas fotos ao lado de Flávio.

“Foi muito bom receber Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca — Um jovem inteligente que ama muito seu país, o Brasil!”, escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

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Logo após o encontro, que aconteceu na última quarta-feira (27/5), o governo americano anunciou a inclusão das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) na classificação de grupos terroristas. O assunto tomou conta do debate político e gerou polêmica acerca de possíveis ameaças à soberania brasileira.

Já nesta terça-feira (2/6), uma nova ameaça de taxação atingiu o Brasil. De acordo com o governo dos EUA, uma nova taxa de 25% poderá ser aplicada sobre produtos brasileiros, já que o país “mantém práticas desleais” em seu comércio digital. O governo norte-americano afirma que a nova tarifa poderá entrar em vigor a partir do dia 15 de julho.

Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta terça, Flávio Bolsonaro falou sobre sua reunião com Trump e a nova taxação sobre produtos brasileiros: “Nas três reuniões que nós tivemos, com o presidente Trump, o vice-presidente e o secretário de Estado, Marco Rubio, eu pedi expressamente: não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz, expresso, a eles”, conta.

A publicação de Trump foi seguida de duas fotos da reunião. Ao Correio, fontes próximas ao pré-candidato à presidência afirmam que Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, deputado federal pelo PL de São Paulo, atuaram para organizar o encontro na Casa Branca.