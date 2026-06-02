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Eleições 2026

Presidenciáveis de direita posam juntos em BH em clima de alinhamento

Registro ocorre após críticas feitas por Romeu Zema a Flávio Bolsonaro devido ao envolvimento do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro

Pré-candidatos de direita posam em clima de alinhamento durante evento do agronegócio em Belo Horizonte - (crédito: Gil Leonardi/ Governo de Minas)
Pré-candidatos de direita posam em clima de alinhamento durante evento do agronegócio em Belo Horizonte - (crédito: Gil Leonardi/ Governo de Minas)

Os pré-candidatos da direita à Presidência da República posaram juntos para uma foto em clima de descontração e alinhamento durante a Megaleite, exposição de pecuária leiteira no país, que reuniu , em Belo Horizonte, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) e também o governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição. A foto foi divulgada pelo governo do estado.

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O registro ocorre após críticas feitas por Zema a Flávio devido ao envolvimento do senador com Daniel Vorcaro, chamado pelo ex-governador mineiro de “banqueiro bandido”. 

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Saiba Mais

Zema vinha atacando Flávio, causando atrito direto com o clã Bolsonaro, depois que vieram à tona conversas onde o senador pede dinheiro para Vorcaro para realizar a cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-governador chegou a dizer que votar em Flávio era "entregar a eleição para Lula".

Segundo Zema, as relações de Flávio com Vorcaro são “um tapa na cara da sociedade brasileira”.

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Alessandra Mello - Estado de Minas

Por Alessandra Mello - Estado de Minas
postado em 02/06/2026 15:15
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