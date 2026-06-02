Flávio vai ao STF contra Lula após fala sobre "traidores da pátria"

Flávio Bolsonaro se encontrou com Trump na Casa Branca na terça-feira (27/5) - (crédito: Reprodução/Instagram/@FlavioBolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou, nesta terça-feira (2/6), que apresentará ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o parlamentar, uma declaração sobre "traidores da Pátria" feita por Lula durante evento em Goiás configuraria os crimes de ameaça e incitação ao crime.

A iniciativa ocorre após discurso do presidente durante a inauguração do câmpus Catalão do Instituto Federal Goiano. Na ocasião, Lula criticou integrantes da família Bolsonaro por procurarem autoridades dos Estados Unidos para discutir temas relacionados ao Brasil e afirmou que eles teriam pedido interferência estrangeira em assuntos internos do país.

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"São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país?", declarou o presidente.

Para Flávio Bolsonaro, a fala representa uma referência à execução de opositores políticos e teria sido direcionada a ele. O senador afirma que o discurso ultrapassou os limites da crítica política e justificaria uma investigação pelo STF.

No discurso, Lula também acusou integrantes da família Bolsonaro de atuarem junto ao governo norte-americano em temas relacionados à relação comercial entre os dois países. O presidente afirmou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro seriam "traidores da pátria" e criticou a busca por interlocução com autoridades estrangeiras.

A declaração ocorreu após Lula mencionar uma reunião realizada por membros da família Bolsonaro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo o presidente, a articulação teria ocorrido em meio às discussões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.