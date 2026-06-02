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PF defende novo inquérito para investigar recursos a filme de Bolsonaro

Diretor-geral Andrei Rodrigues cita possíveis articulações no exterior, aponta caminhos no STF para o caso e critica classificação de facções como terrorismo

Chefe da PF diz que definição caberá ao Judiciário e que a Polícia Federal aguardará a decisão para dar sequência às apurações - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)
Chefe da PF diz que definição caberá ao Judiciário e que a Polícia Federal aguardará a decisão para dar sequência às apurações - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal (PF) Andrei Rodrigues defendeu, nesta terça-feira (2/6), a abertura de um novo inquérito para apurar o envio de recursos do banqueiro Daniel Vorcaro aos Estados Unidos sob a justificativa de financiamento do filme Dark Horse.

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"É preciso analisar novos elementos trazidos sobre um eventual suporte de pessoas no exterior que estão confabulando e articulando contra o Brasil. Inclusive, coagindo no curso do processo", disse entrevista à GloboNews.

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O chefe da PF disse que o caso pode seguir três caminhos no Supremo Tribunal Federal (STF). O primeiro seria a incorporação ao inquérito do caso Master, sob relatoria do ministro André Mendonça. 

O segundo, a inclusão na investigação que apura a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. O terceiro, a distribuição por sorteio a outro ministro da Corte. Rodrigues afirmou que a definição caberá ao Judiciário e que a Polícia Federal aguardará a decisão para dar sequência às apurações.

Na mesma entrevista, o diretor-geral criticou a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, medida que, segundo ele, foi recebida com surpresa. Ele afirmou ainda que a equiparação do crime organizado ao terrorismo é um “equívoco técnico” e pode prejudicar o combate às facções criminosas.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 02/06/2026 23:15
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