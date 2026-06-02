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ELEIÇÕES 2026

Petista leva "título de cidadão master" para Flávio: "Merece"

Durante manifestação contra a homenagem a Flávio Bolsonaro na Câmara de Belo Horizonte, deputado do PT mostra cartaz dizendo que o senador merece título de "Cidadão Master"

Deputado Rogério Correia: Flávio merece o título de Cidadão Master - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS)
Deputado Rogério Correia: Flávio merece o título de Cidadão Master - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS)

O deputado federal Rogério Correia (PT) afirmou, nesta terça-feira, durante manifestação em Belo Horizonte, que o senador Flávio Bolsonaro (PL) “merece o título de cidadão master” e o acusou de atuar contra o Pix. O ato foi organizado em oposição à concessão do título de cidadão honorário ao senador pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

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Durante o protesto, Correia exibiu um “diploma” simbólico com a homenagem alternativa. Segundo o parlamentar, a honraria oficial proposta pela Câmara não seria adequada diante das posições atribuídas ao senador.

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Correia também declarou que o Brasil estaria sob risco de perder o Pix e de sofrer uma taxação de 25% em razão de uma suposta articulação internacional envolvendo Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O Brasil está ameaçado de perder o Pix porque ele foi lá articular isso com o Donald Trump”, disse o deputado.


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Alessandra Mello - Estado de Minas

Por Alessandra Mello - Estado de Minas
postado em 02/06/2026 18:32 / atualizado em 02/06/2026 18:33
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