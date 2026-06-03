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Vieira e representante dos EUA têm breve conversa sobre tarifas em Paris

Encontro informal ocorreu durante evento da OCDE e reforçou defesa de diálogo entre Brasil e Estados Unidos após avanço de investigações comerciais que podem levar a novas tarifas

Os dois sinalizaram a importância da manutenção do diálogo entre os países diante do avanço das medidas comerciais - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)
Os dois sinalizaram a importância da manutenção do diálogo entre os países diante do avanço das medidas comerciais - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve uma breve conversa nesta quarta-feira (3/6), em Paris, com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em meio às discussões sobre tarifas anunciadas pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros.

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Segundo interlocutores do governo brasileiro, o encontro ocorreu de forma rápida, após um dos painéis de um evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e não chegou a configurar uma reunião formal.

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Greer é chefe do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), que nesta semana concluiu duas investigações comerciais contra o Brasil com base na Seção 301 da legislação norte-americana, abrindo caminho para a imposição de novas tarifas a determinados produtos.

Durante a conversa informal, os dois sinalizaram a importância da manutenção do diálogo entre os países diante do avanço das medidas comerciais. Após o encontro, o representante norte-americano defendeu a continuidade das conversas.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 03/06/2026 12:51
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