Vieira e representante dos EUA têm breve conversa sobre tarifas em Paris

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve uma breve conversa nesta quarta-feira (3/6), em Paris, com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em meio às discussões sobre tarifas anunciadas pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros.

Segundo interlocutores do governo brasileiro, o encontro ocorreu de forma rápida, após um dos painéis de um evento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e não chegou a configurar uma reunião formal.

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Greer é chefe do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), que nesta semana concluiu duas investigações comerciais contra o Brasil com base na Seção 301 da legislação norte-americana, abrindo caminho para a imposição de novas tarifas a determinados produtos.

Durante a conversa informal, os dois sinalizaram a importância da manutenção do diálogo entre os países diante do avanço das medidas comerciais. Após o encontro, o representante norte-americano defendeu a continuidade das conversas.