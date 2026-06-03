Indicação de embaixador dos EUA no Brasil quebra tradição diplomática

Mesmo sem passar pelo agrément, é possível que Daniel Perez torne-se o embaixador do Estados Unidos no Brasil - (crédito: Reprodução/Conselho Americano de Intercâmbio Legislativo)

A indicação do político republicano Daniel Perez para assumir o cargo de embaixador nos Estados Unidos no Brasil causou surpresa no Ministério das Relações Exteriores por, segundo interlocutores da pasta ouvidos nesta quarta-feira (3/6), ignorar protocolos comumente utilizados na diplomacia.

Anunciado na terça-feira (2/6) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para substituir Gabriel Escobar, encarregado de Negócios dos Estados Unidos no Brasil, Perez foi lançado pelo republicano sem o chefe da Casa Branca enviar ao Brasil uma ação denominada de pedido de agrément (do francês, consentimento ou aprovação).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A falta do processo de Agrément na escolha do embaixador norte-americano ocorreu no momento em que a relação entre Brasil e os EUA é marcada por impasses por causa da classificação das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas internacionais e a aplicação de tarifas justificadas pela alegação de que o país, na avaliação norte-americana, agiria contra o sistema financeiro dos EUA.

Investigação prévia

Na diplomacia, o procedimento é comumente usado pelo país interessado no envio do embaixador para consultar possíveis intercorrências entre o nome do enviado e a nação onde o representante vai atuar.

É por meio do agrément ser possível checar se o currículo e o histórico de Daniel Perez, por exemplo, afetariam o Brasil de alguma maneira.

Leia também: Trump indica novo embaixador dos EUA no Brasil; posto está vago desde 2025

Feito em comunicação privada e restrita entre os países, esse processo é compreendido na diplomacia como maneira de preservar tanto o nome do indicado para o embaixador como o país de destino.

Próximos passos

Mesmo sem passar pelo agrément, é possível que Daniel Perez torne-se o embaixador do Estados Unidos no Brasil. Após ter sido indicado por Trump na terça, o nome dele precisa ser aprovado pelo Senado dos Estados Unidos.

Em possível aprovação no Legislativo norte-americano, Perez viria ao Brasil para participar de uma cerimônia oficial no Planalto para entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva as suas credenciais de embaixador dos EUA no país.