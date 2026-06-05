Eduardo Bolsonaro se revolta com repercussão sobre Pix: 'Exijo retratação'

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se revoltou após a repercussão negativa de uma fala em que compara o método de pagamento brasileiro Pix com o Zelle, dos Estados Unidos. Ele exigiu retratação da imprensa sobre o caso.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Eduardo cita o Zelle como exemplo ao dizer que os EUA têm "mecanismos muito semelhantes ao Pix" e afirma ser possível entrar em “uma mesa de negociação com bons argumentos”. A fala deu a entender uma sugestão para propor aos estadunidenses uma substituição do PIX pelo Zelle.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Eduardo se revolta

“Eu absolutamente jamais disse isso”, negou o filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele publicou vídeo nas redes sociais em que também ataca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que o petista deseja a imposição do tarifaço pelos EUA: “Porque na mentalidade doentia do Lula, ele acredita que uma briga com o Trump vai aumentar a popularidade dele.”

Eduardo ainda afirmou falsamente que o Pix foi “criado” pelo pai. Apesar de ter surgido em 2020, durante o governo Bolsonaro, o mecanismo surgiu a partir de uma equipe técnica do Banco Central, sem comprovação de qualquer gerência do ex-presidente sobre sua introdução.

Ele encerra com um ultimato à imprensa: “Vão colocar uma matéria verdadeira ou continuar com essa patifaria para ajudar o Lula nessa eleição, colocando palavra na minha boca que eu não disse?”.

