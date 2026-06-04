Pesquisa: Eduardo Paes lidera governo do RJ em todos os cenários

Levantamento também mostra Garotinho como o candidato mais rejeitado entre os eleitores - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta quinta-feira (4/6), uma pesquisa de opinião para as eleições para governador e senador no estado do Rio de Janeiro. Entrevistados também avaliaram a administração do governador interino Ricardo Couto.

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) aparece com folga à frente dos demais candidatos, com 48,3% das intenções de voto. Em segundo lugar, Douglas Ruas (PL) recebeu 12,6%, seguido por Garotinho (Republicanos), com 9,2%. Outros 6,5% não souberam ou não opinaram e 12,9% afirmaram que votariam em branco ou nulo.

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Em cenário de segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, o ex-prefeito do Rio ainda desponta com 60% das intenções de voto, enquanto o adversário chega a 24,5%. Outros 4.6% não souberam ou não opinaram e 10,8% afirmaram que votariam em branco ou nulo.

Avaliando a rejeição dos candidatos a governador, a pesquisa mostra Garotinho como o menos desejado pelos eleitores, com 42,4%. O ex-governador Wilson Witzel é o segundo mais rejeitado, com 27,9%.

Senado fluminense

Candidata ao Senado, Benedita da Silva (PT) lidera com 34,2% das intenções de voto. O atual deputado federal e ex-prefeito carioca Marcelo Crivella (Republicanos) aparece em segundo lugar com 26%. Outros 6,8% não souberam ou não opinaram e 14,6% apontaram voto em branco ou nulo.

Em um segundo cenário, sem Crivella, Benedita continua em primeiro lugar, com 35,9%, seguida por Márcio Canella (União), com 23,6%. Não souberam ou não opinaram 7,4% dos entrevistados e os votos em branco ou nulos chegam a 16,4%.

Administração estadual

A pesquisa também perguntou aos eleitores sobre o atual governo de Ricardo Couto. O magistrado assumiu a administração estadual de forma interina em março, após a renúncia de Cláudio Castro (PL).

Couto teve o governo avaliado como "bom" ou "ótimo" por 34,4% dos entrevistados. Outros 27,4% classificaram a administração como "ruim" ou "péssima". Cerca de 8% não souberam ou não opinaram.

Perguntados se aprovam a administração, 51,8% afirmou que sim e 38,2% afirmaram que não. Outros 10% não souberam ou não opinaram.

Metodologia da pesquisa

O levantamento do Instituto Paraná utilizou uma amostra de 1680 eleitores em 62 municípios do Rio de Janeiro, entrevistados entre os dias 1 a 3 de junho. A representação atinge 95% do grau de confiança e uma margem de erro de, aproximadamente, 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o n.º RJ-05645/2026.