Flávio Bolsonaro lança novo jingle de campanha; assista

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou nesta sexta-feira (5/6), em seu perfil do Instagram e no perfil oficial do PL, um novo jingle para a campanha, intitulado “Vem com Fé”.
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Na publicação, o parlamentar associou a mensagem da música à esperança e à superação dos desafios enfrentados pelo país.
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Na legenda da publicação, Flávio escreveu: “Quem tem fé não perde a esperança em dias melhores.
O Brasil enfrenta desafios enormes, mas também carrega a força de um povo que não desiste, que trabalha, que sonha e que acredita.
Quando a fé permanece viva, a esperança encontra o caminho.
E é dela que nasce a coragem para seguir em frente e transformar o futuro.
Aumenta o som e vem com fé.
Vem pro PL. Vem com Fé que o Brasil vai melhorar”.
Assista:
A equipe de Flávio também já lançou outros jingles de campanha, como "Com o pé direito o Brasil tem futuro", produzido com IA, e também o funk "Zero Um, Novo Capitão".