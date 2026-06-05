Flávio Bolsonaro lança novo jingle de campanha; assista

Na imagem, um frame do novo jingle de campanha do Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram @flaviobolsonaro)

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou nesta sexta-feira (5/6), em seu perfil do Instagram e no perfil oficial do PL, um novo jingle para a campanha, intitulado “Vem com Fé”.

Na publicação, o parlamentar associou a mensagem da música à esperança e à superação dos desafios enfrentados pelo país.

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Na legenda da publicação, Flávio escreveu: “Quem tem fé não perde a esperança em dias melhores.

O Brasil enfrenta desafios enormes, mas também carrega a força de um povo que não desiste, que trabalha, que sonha e que acredita.

Quando a fé permanece viva, a esperança encontra o caminho.

E é dela que nasce a coragem para seguir em frente e transformar o futuro.

Aumenta o som e vem com fé.

Vem pro PL. Vem com Fé que o Brasil vai melhorar”.

Assista:

A equipe de Flávio também já lançou outros jingles de campanha, como "Com o pé direito o Brasil tem futuro", produzido com IA, e também o funk "Zero Um, Novo Capitão".