Flávio Bolsonaro reza para o pai com bandeira de Israel na Marcha para Jesus

Senador e pre-candidato a Presidencia da Republica, Flavio Bolsonaro (PL), e demais autoridades participam da tradicional Marcha para Jesus, na regiao da Luz, no Centro da capital paulista, na manha desta quinta-feira (04). - (crédito: Felipe Marques/Estadão Conteúdo)

O pré-candidato à presidência da república, Flávio Bolsonaro, pediu ao público que rezasse pelo pai, durante o evento Marcha para Jesus, realizado em São Paulo, nessa quinta-feira (4/6), em alusão ao feriado de Corpus Christi. Com uma bandeira de Israel em mãos, Flávio ainda pediu por orações ao Brasil, que voltará a ser "irmão" do país médio-oriental.

"Eu sei que as mulheres oram mais do que os homens, mas eu quero pedir a todos que orem por Jair Messias Bolsonaro. Orem pelo nosso Brasil, que vai voltar a ser uma nação irmã de Israel. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", exclamou, para o público.

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Em uma postagem nas redes sociais, Flávio escreveu que "a oração tem o poder de fortalecer a alma e renovar a esperança. Meu pai está sempre em minhas orações e na Marcha de Jesus não seria diferente".

A oração tem o poder de fortalecer a alma e renovar a esperança. Meu pai está sempre em minhas orações e na @marchaparajesus não seria diferente.



Com @jairbolsonaro pic.twitter.com/UIVOMLJP5z — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 5, 2026

Lula não foi ao evento para "evitar leitura política"

Por meio de ligação, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou ao bispo Estevam Hernandes e ao advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, que compareceu ao evento como representante do mandatário, que não compareceu ao evento Marcha para Jesus para "não passar a ideia de que quer tirar proveito político de algo sagrado".

"Eu vou lhe contar porquê eu não vou. Não participo de nada religioso em época de eleição porque não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada", disse Lula.