Alckmin critica veto da UE à carne brasileira: "Vamos reverter"





O vice-presidente Geraldo Alckmin disse, nesta segunda-feira (8/6), que o governo fará “esforços” para reverter a decisão da União Europeia (UE) que desautorizou a importação de produtos brasileiros como carnes, peixes, tripas e mel, sob a justificativa de que os agricultores brasileiros descumpririam regras sanitárias do bloco europeu.





“Queremos que recoloque na lista (dos países aptos a exportar produtos à UE). O trabalho será feito para retirar esse embargo, tanto do frango, do porco e dos bovinos. Tenho conversado com o ministro André de Paula (da Agricultura e Pecuária), vamos trabalhar”, disse Alckmin, em conversa com jornalistas no Bahia Farm Show, evento de agronegócio realizado em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

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A UE oficializou, na última sexta-feira (5), a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes, peixe, mel e tripas para os 27 países do bloco.







A medida vai entrar em vigor em 3 de setembro. A decisão havia sido anunciada preliminarmente há quase um mês, poucos dias após a entrada em vigor provisória do acordo comercial entre Mercosul e UE. Agora, com a publicação oficial do regulamento, o veto torna-se definitivo, ao menos até que o Brasil consiga atender às exigências sanitárias impostas pelo bloco.

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Livre de febre aftosa

Embora Alckmin tenha criticado o veto da UE a alguns produtos brasileiros, o vice-presidente destacou ter havido avanços no reconhecimento da carne brasileira perante o mercado internacional.





"A boa notícia é que a China reconheceu o Brasil como isento de febre aftosa sem vacinação. E a outra, nos Estados Unidos, a carne está totalmente fora de qualquer tarifa", afirmou.





Além de Alckmin, participaram do evento de agronegócio o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o senador Jaques Wagner (PT-BA).