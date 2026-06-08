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Fachin defende independência judicial como pilar inegociável da democracia

Em palestra na USP, presidente do STF alertou contra pressões contemporâneas, e afirmou que autonomia dos juízes é uma garantia para a sociedade

Ao encerrar sua participação, Fachin reafirmou o compromisso do Supremo com a vigilância permanente das conquistas democráticas - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
Ao encerrar sua participação, Fachin reafirmou o compromisso do Supremo com a vigilância permanente das conquistas democráticas - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, defendeu nesta segunda-feira (8/6) que a independência judicial é um elemento inegociável e essencial para a preservação da democracia constitucional, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais.

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A declaração foi feita em sua palestra no Congresso Brasileiro de Direito e Políticas Públicas, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

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Fachin enfatizou que a autonomia de juízes e tribunais não deve ser vista como um “privilégio corporativo”, mas sim como uma garantia fundamental para a própria sociedade. Segundo o ministro, sem magistrados independentes, não há proteção efetiva de direitos, e, sem tribunais autônomos, perde-se o controle sobre o exercício do poder e a supremacia da Constituição.

O presidente do STF alertou que as instituições que protegem a ordem constitucional têm sido alvo frequente de pressões e questionamentos no debate público contemporâneo. Essas ameaças à independência judicial podem se manifestar de diversas formas, incluindo pressões internas e iniciativas externas que desrespeitam o exercício legítimo da jurisdição.

Promoção da cidadania

Além da defesa institucional, o magistrado destacou o papel prático do Poder Judiciário na promoção da cidadania através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele mencionou que as políticas judiciárias do Conselho visam: ampliar o acesso à Justiça; fortalecer a proteção de grupos vulneráveis; e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Ao encerrar sua participação, Fachin reafirmou o compromisso do Supremo com a vigilância permanente das conquistas democráticas. Ele destacou que a preservação da liberdade e do Estado Democrático de Direito exige um compromisso institucional contínuo e a confiança inabalável nos valores estabelecidos pela Constituição Federal.

 

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 08/06/2026 15:04
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