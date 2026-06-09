InícioPolítica
CÂMARA

Com parecer favorável, PEC que reduz maioridade penal chega à CCJ

Texto foi apresentado em 2015 e altera o entendimento atual da Constituição ao estabelecer que a maioridade passa a ser alcançada aos 16 anos

O parecer apresentado pelo relator da matéria, deputado Coronel Assis (PL-MT), recomenda o prosseguimento da proposta na Casa - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
O parecer apresentado pelo relator da matéria, deputado Coronel Assis (PL-MT), recomenda o prosseguimento da proposta na Casa - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados analisará nesta terça-feira (9/5), a partir das 14h30, a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O parecer apresentado pelo relator da matéria, deputado Coronel Assis (PL-MT), recomenda o prosseguimento da proposta na Casa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O texto foi apresentado em 2015 pelo então deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE) e altera o entendimento atual da Constituição ao estabelecer que a maioridade passa a ser alcançada aos 16 anos. Com isso, adolescentes a partir dessa idade poderiam responder criminalmente como adultos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em seu relatório, Coronel Assis sustenta que a mudança não afronta dispositivos considerados imutáveis pela Constituição. O parlamentar argumenta ainda que a definição da idade para responsabilização penal pode ser modificada por meio de emenda constitucional.

Nesta etapa da tramitação, cabe à CCJ examinar se o texto atende aos requisitos constitucionais para seguir em discussão. Caso receba aval do colegiado, a PEC será encaminhada a uma comissão especial, e posteriormente um possível apreciação pelo plenário da Câmara.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 09/06/2026 09:37
SIGA
x