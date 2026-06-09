PT oficializa estratégia para base evangélica e Janja confronta Malafaia

Durante o encontro, a primeira-dama Janja Lula da Silva participou de um painel sobre mulheres evangélicas e respondeu a declarações recentes do pastor Silas Malafaia - (crédito: PT/Divulgação)

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou na segunda-feira (8/6) o 4º Encontro Nacional de Evangélicos com o lançamento de um manifesto voltado ao diálogo com o segmento religioso e à construção de propostas para as eleições de 2026. O evento reuniu lideranças políticas e religiosas de mais de 20 estados e foi marcado por discursos em defesa da democracia, da justiça social e da liberdade religiosa.

A principal iniciativa do encontro foi a divulgação da “Carta do IV Encontro Nacional do Núcleo Evangélico do PT”, documento que apresenta diretrizes para a atuação do partido junto aos evangélicos. O texto rejeita a ideia de que o segmento constitua um grupo político homogêneo e critica o uso da religião para fins eleitorais e econômicos.

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Entre as propostas defendidas pelos participantes estão a ampliação de políticas para a saúde integral da mulher, o fortalecimento da agricultura familiar, programas de geração de emprego para jovens e a defesa de direitos trabalhistas, como o fim da escala de trabalho 6x1. A carta também reafirma compromissos com a liberdade religiosa, o combate à desinformação e a preservação do Estado laico.

Durante o encontro, a primeira-dama Janja Lula da Silva participou de um painel sobre mulheres evangélicas e respondeu a declarações recentes do pastor Silas Malafaia. Ao comentar críticas feitas pelo líder religioso, Janja afirmou que “toda mulher é importante” e defendeu a ampliação do diálogo com fiéis em temas como segurança pública, educação e políticas sociais.

"Ele teve a cara de pau de ir a uma rede social e falar que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele, porque toda mulher pra mim é importante, não importa se eu fiz uma reunião com duas, com três, com duzentas ou com mil. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu as ouvi, e isso é o que foi mais importante", rebateu Janja.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que a aproximação com o segmento evangélico busca identificar convergências entre valores cristãos e políticas de inclusão social. Segundo ele, o partido pretende ampliar a presença em comunidades religiosas sem comprometer os princípios do Estado laico.

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O encontro contou ainda com a participação do deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). Para os organizadores, o evento reforça a estratégia da legenda de ampliar o diálogo com os evangélicos e disputar espaço em um dos segmentos mais influentes do eleitorado brasileiro.

