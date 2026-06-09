Cresce pressão por securitização das dívidas de produtores gaúchos

Durante o ato, o deputado Luciano Zucco (ao centro) destacou que a articulação agora se concentra no Senado, após a aprovação da proposta pela Câmara - (crédito: Mateus Raugust)

Parlamentares ligados ao agronegócio intensificaram, nesta terça-feira (9/6), a pressão pela aprovação da securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Em mobilização realizada no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, deputados, representantes de entidades do setor e agricultores defenderam a votação do Projeto de Lei (PL) 5.122/2023, que cria um mecanismo de reestruturação dos débitos rurais com recursos do Fundo Social.



A proposta está pautada para análise no Senado Federal nesta quarta-feira (10), e é considerada pelo setor uma medida essencial para a recuperação dos produtores atingidos por sucessivas estiagens e pelas enchentes que devastaram o estado gaúcho.

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Vestidos com camisetas pretas estampadas com a frase “Luto pelo Agro”, os participantes do ato cobraram celeridade na tramitação da matéria e reforçaram a necessidade de apoio político para a aprovação do texto.

A mobilização reuniu integrantes do movimento SOS Agro, representantes de entidades do campo e parlamentares da bancada gaúcha, entre eles Luciano Zucco (PL-RS), Sanderson (PL-RS), Marcel van Hattem (Novo-RS), Marcelo Moraes (PL-RS), Pedro Westphalen (Progressistas-RS), Covatti Filho (Progressistas-RS), Afonso Hamm (Progressistas-RS), Sérgio Turra (Progressistas-RS) e Daniel Trzeciak (PSDB-RS).

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Durante o ato, o deputado Luciano Zucco destacou que a articulação agora se concentra no Senado, após a aprovação da proposta pela Câmara.

O parlamentar criticou a ausência de representantes da centro-esquerda na mobilização e afirmou que tem buscado diálogo com os presidentes do Senado e da Câmara para acelerar o avanço da matéria. Zucco também defendeu uma participação mais ativa do governo estadual nas negociações.

Representando o movimento Securitização Já, o empresário Arlei Romero argumentou que o agronegócio não tem recebido o mesmo tratamento concedido a outros segmentos da economia. Segundo ele, a medida reivindicada pelo setor busca garantir condições para a continuidade da atividade produtiva e para a manutenção da contribuição do campo à economia nacional.

Entidades pedem união

O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, afirmou que a união entre entidades e parlamentares é fundamental para assegurar a continuidade da produção agrícola no estado.

Para ele, a aprovação do projeto representa uma esperança para milhares de famílias rurais que enfrentam dificuldades financeiras decorrentes dos eventos climáticos dos últimos anos.

Relator da proposta na Câmara, o deputado Afonso Hamm ressaltou que o texto não prevê anistia ou perdão das dívidas. Segundo ele, o projeto busca criar condições para que os produtores consigam honrar seus compromissos financeiros por meio de uma reestruturação compatível com a realidade enfrentada pelo setor.

Hamm também defendeu o uso de recursos do Fundo Social para reorganizar o passivo dos agricultores e preservar toda a cadeia econômica ligada ao agronegócio.