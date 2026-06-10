Lula venceria Flávio Bolsonaro com 6 pontos de vantagem, aponta Genial/Quest

Lula vence em todos os cenários testados, mas 36% do eleitorado ainda pode mudar o voto, aponta Genial/Quest. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

Em cenário de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário na disputa, segundo pesquisa Genial/Quest divulgada nesta quarta-feira (10/06).

No confronto direto, Lula registra 44% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos somam 14%, enquanto 4% dos entrevistados se declaram indecisos. A pesquisa ocorreu após o anúncio das tarifas americanas sobre produtos brasileiros e a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

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A pesquisa testou ainda outros cenários de segundo turno. Contra Romeu Zema (Novo), Lula marca 45% ante 35% do ex-governador mineiro. No duelo com Ronaldo Caiado (PSD), o presidente repete os 45% contra 35% do ex-governador goiano. A maior vantagem aparece no confronto com Renan Santos (Missão), em que Lula soma 45% contra 31% do adversário.

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No cenário de primeiro turno, Lula aparece em primeiro lugar com 39%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 29%. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 10% do eleitorado se declara indeciso. Entre os demais candidatos, Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) registram 3% cada. Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) marcam 2% cada. Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins (UP) aparecem com 1% cada.

Dos entrevistados, 63% afirmam que o voto é definitivo, enquanto 36% admitem que podem mudar de opinião até a eleição. Outros 14% declaram que votarão em branco, anularão o voto ou não pretendem comparecer às urnas.

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O levantamento também ouviu os brasileiros sobre outros temas da agenda política e econômica do país. A Genial/Quest mediu a aprovação do governo Lula, a percepção sobre a economia, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, o novo Desenrola Brasil, o financiamento público ao filme Dark Horse e o caso Master.

A pesquisa Genial/Quest foi realizada entre os dias 05 e 08 de junho de 2026, com 2004 entrevistados em todo o território nacional. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentualis para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-07661/2026.