Celina apoia Michelle Bolsonaro e Bia Kicis para o Senado em evento do PL

No evento desta terça-feira (9/6), Celina Leão sentou-se ao lado da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro - (crédito: Reprodução/YouTube)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, compareceu nesta terça-feira (9/6) ao lançamento da pré-candidatura do deputado distrital Thiago Manzoni (PL) à Câmara dos Deputados. Durante o evento, realizado com a presença de lideranças bolsonaristas, Celina declarou apoio às possíveis candidaturas ao Senado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ao discursar, a governadora destacou sua trajetória ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que gostaria de ver as duas aliadas eleitas para representar o Distrito Federal no Senado.

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"Eu quero muito ter duas mulheres no Senado. É a chance de a gente trazer pessoas que acreditam de verdade. A Bia é motivo de orgulho. E você, Michelle, que poderia alcançar voos altíssimos, sabe que uma cadeira no Senado também será sua", declarou.

Sentada ao lado de Michelle durante o evento, a governadora também falou sobre dificuldades enfrentadas à frente do Palácio do Buriti e como é difícil ser mulher na política. Sem detalhar os motivos, afirmou estar sofrendo "retaliações" por decisões adotadas em sua gestão.

"Talvez por isso eu esteja sofrendo tantas retaliações como estou sofrendo", disse, ao defender que um governo precisa ter identidade própria e assumir responsabilidades diante dos desafios da administração pública.

A participação de Celina no evento reforça sua aproximação com o grupo bolsonarista e ocorre em um momento de afastamento político com o Ibaneis Rocha (MDB-DF). O gesto é interpretado como mais um indicativo de que a governadora não deve apoiar o ex-governador nas articulações para as eleições de 2026.