Segundo Genial/Quest, 48% aprovam governo Lula e 47% desaprovam

O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentualis para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou leve melhora em seu índice de aprovação na pesquisa Genial/Quest divulgada nesta quarta-feira (10/5). O levantamento aponta 47% de aprovação, contra 48% de reprovação. Em relação à pesquisa anterior, de maio, a aprovação avançou um ponto percentual, bem como a reprovação. É o melhor índice registrado desde feveiro deste ano, quando a aprovação era de 45%.

Entre os eleitores de baixa renda, a aprovação chega a 59%. Entre os de renda mais alta, o índice é de 35%. O governo mantém uma base sólida de apoio entre os beneficiários do Bolsa Família, onde o índice de aprovação alcança 69%.

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Por faixa etária, os idosos e lidera com 51 % de aprovação, enquanto os mais jovens entre 16 e 34 anos registra 43%. Já por gênero, o governo Lula é mais aprovado pelas mulheres (49%) e desaprovado pelos homens (53%). No segmento religioso, o presidente conta com o respaldo de 60% dos católicos, mas enfrenta resistência majoritária entre os evangélicos, grupo no qual 58% desaprovam sua gestão.

O Nordeste é a única região onde o governo tem aprovação expressiva: 61% aprovam e apenas 34% desaprovam. No Sudeste, a reprovação supera a aprovação por 51% a 43%. No Sul, a rejeição é a mais intensa do país, com 63% de desaprovação contra 33% de aprovação. No Centro-Oeste e Norte, 50% desaprovam e 44% aprovam o governo.

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Já em relação à escolaridade, a aprovação é mais expressiva entre eleitores com ensino fundamental (60%), caindo para 51% entre os que possuem ensino médio e registrando seu patamar mais baixo entre brasileiros com ensino superior, segmento onde 53% desaprovam o governo.

A pesquisa Genial/Quest foi realizada entre os dias 05 e 08 de junho de 2026, com 2004 entrevistados em todo o território nacional. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentualis para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-07661/2026.