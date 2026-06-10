Quaest: Flávio recua entre independentes e na direita não bolsonarista

Pesquisa mostra avanço do presidente Lula sobre segmentos do eleitorado que anteriormente demonstravam maior preferência pelo senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram/@FlavioBolsonaro)

A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10/6), mostra uma mudança no cenário eleitoral com o avanço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre segmentos do eleitorado que anteriormente demonstravam maior preferência pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O principal movimento ocorreu entre os eleitores independentes, grupo que não se identifica com os campos ideológicos tradicionais. Nesse segmento, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu sete pontos percentuais, enquanto Lula avançou oito pontos, indicando uma migração direta de apoio ao presidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O senador também registrou queda em uma parcela de seu eleitorado potencial. Entre os eleitores que se declaram de "direita não bolsonarista", Flávio recuou seis pontos, sinalizando perda de apoio fora do núcleo mais fiel do bolsonarismo.

Os dados da pesquisa coincidem com a repercussão negativa de uma iniciativa recente do senador. Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados consideram que Flávio Bolsonaro errou ao solicitar financiamento ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apenas 14% avaliaram a atitude como correta.

A desaprovação é majoritária entre os eleitores independentes, grupo em que 68% criticam a iniciativa. Entre os eleitores da chamada "direita não bolsonarista", o índice chega a 66%. Mesmo entre os bolsonaristas, o apoio não é unânime: 40% aprovam a atitude do senador, enquanto 29% afirmam que ele errou ao buscar recursos para o projeto.

Lula à frente de Flávio Bolsonaro em todos os cenários

O levantamento mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro em todos os cenários eleitorais testados. Em uma eventual disputa de segundo turno, o presidente aparece com 48% das intenções de voto, contra 35% do senador, uma diferença de 13 pontos percentuais.

No cenário de primeiro turno, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 22%. A pesquisa aponta ainda maior consolidação do eleitorado do presidente. Entre os apoiadores de Lula, 68% afirmam que o voto já está definido. No grupo de eleitores de Flávio Bolsonaro, esse índice é de 63%.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho. Foram entrevistadas 2.004 pessoas em todo o país por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07661/2026.

%MCEPASTEBIN%