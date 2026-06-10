InícioPolítica
Caso Master

Daniel Vorcaro cita Alexandre Silveira em proposta de delação

Ministro do governo Lula teria recebido dinheiro para campanha eleitoral. Porém, dono do Master não apresentou provas suficientes da acusação

O ex-banqueiro citou um suposto financiamento da campanha de Silveira por uma vaga no Senado nas eleições de 2022 - (crédito: Tauan Alencar/MME)
O ex-banqueiro citou um suposto financiamento da campanha de Silveira por uma vaga no Senado nas eleições de 2022 - (crédito: Tauan Alencar/MME)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, citou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na proposta de acordo de delação premiada que está em tratativas com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). O ex-banqueiro citou um suposto financiamento da campanha de Silveira por uma vaga no Senado nas eleições de 2022.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O dinheiro teria sido repassado por meio de caixa 2. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Correio junto a fontes na Polícia Federal. No entanto, nos registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não há nenhum repasse informado por Vorcaro ou pelo Master para a campanha de Silveira. O banqueiro também não teria fornecido provas suficientes sobre a alegação. Procurado, por meio de sua assessoria, o ministro ainda não se manifestou sobre o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Alexandre Silveira não é investigado, até o momento, de acordo com informações obtidas pela reportagem. A tendência é de que a proposta de delação do dono do Banco Master seja rejeitada novamente pelos investigadores, caso ele não apresente elementos novos e relevantes.

Não existe um limite de vezes para que uma tentativa de firmar delação seja apresentada. Porém, na medida que as investigações avançam, a colaboração de Vorcaro e outros envolvidos fica mais distante de ser aceita, pois se torna cada vez mais desnecessária.

Na avaliação dos investigadores, Vorcaro apresenta informações ainda superficiais e com poucas provas do que diz. Parte do problema teria sido por ele ter perdido acesso a documentos importantes, em razão da prisão, e por não ter mais o controle da gestão das empresas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 10/06/2026 17:16 / atualizado em 10/06/2026 17:20
SIGA
x